Прогноз на матч Эвертон - Лутон Таун 30 сентября 2023 года

Прогноз на матч Победа Эвертон Коэф.: 1.63 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче седьмого тура чемпионата Англии состоится встреча между "Эвертоном" и “Лутон Таун”. В этом противостоянии многое решается, ведь обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и им нужно бороться за каждый балл, чтобы сохранить прописку в элите английского футбола. Встреча пройдет 30 сентября.

"Эвертон"

После шести стартовых туров “ириски” идут на 15-м месте в турнирной таблице и имеют всего 4 очка. Клуб показывает очень плохой футбол в этом сезоне. После поражения от "Арсенала", "Эвертон" смог добыть первую победу в чемпионате, обыграв "Брентфорд". После этого в матче Кубка Английской лиги “ириски” неожиданно огорчили на выезде "Астон Виллу".

"Лутон Таун"

Эта команда лишь в этом сезоне пробилась в элиту английского футбола и очевидно, что она будет бороться за сохранение своего места в лиге.

После пяти сыгранных матчей скромный коллектив расположился на 18-й строчке в таблице. У команды всего 1 очко, которое было добыто в ничейном матче против "Вулверхэмптона". "Лутон Таун" имеет серию из четырех матчей без побед и в матче против крайне мотивированного “Эвертона” им будет крайне непросто.

Прогноз на матч

Хозяева являются фаворитами этой встречи и имеют три победы в последних пяти играх. Кажется, что неудачные игры уже позади, а чтобы это действительно стало правдой, “ирискам” в доманей игре нужно обязательно побеждать одного из конкурентов в борьбе за выживание.

Мне кажется, что в этом матче "Эвертон" воспользуется преимуществом домашнего поля и сможет победить скромного соперника.

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