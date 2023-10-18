Прогноз на матч Эспаньол — Леганес 20 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Эспаньол Коэф.: 1.62 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 12-го тура испанской Сегунды состоится матч между Эспаньолом и Леганесом. Встреча пройдет на Стад Фронт Стэдиум 20 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Эспаньол

Команда занимает лидирующее место в турнирной таблице Сегунды. Они выиграли семь матчей из 11-ти и находятся в отличной эмоциональной и функциональной форме. Кроме того, у них самая сильная атакующая линия в лиге - Эспаньол забил 22 гола в стартовых 11-ти матчах. Поэтому, в этом поединке подопечные Луиса Гарсии будут атаковать с удовольствием.

Команда явно ставит задачу вернуться в элиту испанского футбола и пока успешно с ней справляется.

Леганес

Команда подавляющее большинство времени проводит в трясинах местного футбола, а в Ла Лигу заглядывает лишь периодически. Однако следует отметить прогресс последних 7-8 лет.

В этом розыгрыше Сегунды Леганес будет одним из фаворитов на повышение в классе. Команда достаточно уверенно начала новый сезон и сейчас идет среди лидеров. Леганес набрал 22 очка и разместился на второй позиции. Отставание от Эспаньола всего один балл.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Каталонцы дома не уступают с мая этого года, когда еще выступали в Ла Лиге.

Леганес проиграл лишь дважды в последних 10-ти поединках.

История противостояний насчитывает всего 12 матчей, ни один из которых не завершился вничью.

Прогноз



Хоть команды и являются соседями в таблице, очевидным фаворитом букмекеры считают хозяев. Учитывая атакующий стиль каталонской команды, пожалуй, соглашусь с ними и поставлю на Эспаньол.

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