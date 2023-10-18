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Прогноз на матч Осасуна — Гранада 20 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Осасуна - Гранада прогноз
Осасуна Осасуна
Ла Лига Испания 20 окт 2023, 15:00 Осасуна - Гранада
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Испания, Pamplona, Эстадио Эль Садар
Гранада Гранада
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Осасуна
Коэф.: 1.82
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В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги состоится матч между Осасуной и Гранадой. Встреча пройдет на Эстадио Эль Садар в Памплоне 20 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Осасуна

Памплонцам после хорошего прошлого сезона, старт новой кампании пока дается тяжело. Напомню, что Осасуна в минувшем розыгрыше Ла Лиги пришла к финишу на 10-й позиции, а также добралась до финала Кубка Испании, где уступила мадридскому Реалу.

В новом сезоне «красные» уже успели вылететь в квалификации Лиги Конференций от бельгийского Брюгге. Старт в чемпионате можно считать более-менее равным. В чемпионате команда набрала 10 очков, что позволяет занимать 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 9-ти сыграаных матчей.

Гранада

Клуб недавно пережил короткий, но яркий период прогресса. Когда он в прошлый раз был в Сегунде, на тренерский пост пришел Диего Мартинес Пенас. Тренер добился не просто выхода в Ла Лигу - поднялись сразу же там на седьмое место. Это позволило стартовать в 2020-м в Лиге Европы, где в итоге испанцев остановил только Манчестер Юнайтед в четвертьфинале. Но вскоре наставник ушел, и без него проект быстро сдулся. В 2022-м Гранада проиграла спор за выживание - не хватило буквально одного очка для того, чтобы подняться на спасительное семнадцатое место. В итоге пришлось годик поболтаться на уровне Сегунды, благо, квалификации Пако Лопеса, нового наставника, хватило, чтобы подняться с ходу, заодно выиграв второй дивизион.

В новом чемпионате Гранада с одной победой опережает в таблице лишь Альмерию.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Осасуна на своем поле еще не знает побед в матчах нынешнего сезона.
  • То же самое касается и Гранады в гостевых поединках начавшегося чемпионата.
  • В личных матчах наблюдается равновесие.

Прогноз

Считаю, что хозяевам по силам будет прервать неудачную серию в домашних матчах. Ставить буду на победу Осасуны.

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Прогноз на матч Победа Осасуна
Коэф.: 1.82
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