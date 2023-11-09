Прогноз на матч Дженоа — Верона 10 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 12-м туре итальянского чемпионата состоится матч между командами "Дженоа" и "Верона". Гости опустились в зону вылета после серии неудач и теперь постараются выбраться оттуда. Встреча пройдет 10 ноября 2023 года.

"Дженоа"

Хозяева поля без особых проблем вернулись в Серию А в этом сезоне после года отсутствия и пока справляются со своей задачей по сохранению прописки, хотя не всегда уверенно это делают.

На данный момент в активе "Дженоа" 11 очков, что на три больше, чем у их соперников, которые уже находятся в зоне вылета.

Стоит признаться, что “Дженоа” пока не выглядят безнадежными даже в матчах с более сильными соперниками. В общем, для того, чтобы сохранить прописку в Серии А, этого им может быть достаточно.

"Верона"

Четыре поражения подряд начали заметно нервировать болельщиков. Еще бы - команда опустилась в зону вылета и занимает 18-е место.

К слову, такой расклад дел для "Вероны" не является чем-то новым. В минувшем сезоне они закончили на этом же месте и в конце спаслись в стыковых матчах.

В этом сезоне стыковые матчи не проводятся, поэтому 18-е место — это дорога во второй по силе дивизион. Пока ситуация не выглядит критической, но им стоит набрать очки.

Прогноз на матч и интересные факты

"Верона" проиграла 6 из последних 7 матчей.

После четырех поражений подряд в игре гостей пока нет признаков начала подъема. В то же время хозяева поля забивают неплохо на родной арене, а гости на выезде забивают очень мало. Думаю, тут нужно ставить на тотал меньше 2.5 за 1.60.

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