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Прогноз на матч Брентфорд - Кристал Пэлас 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Брентфорд - Кристал Пэлас 26 августа 2023 года
Брентфорд Брентфорд
Премьер-лига Англия 26 авг 2023, 10:00 Брентфорд - Кристал Пэлас
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Англия, London, Стадион Брентфорд Коммьюнити
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.55
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26 августа в матче 3-го тура английской Премьер-лиги состоится противостояние Брентфорда и Кристал Пэлас. Встреча пройдет на стадионе Гриффин Парк.

Брентфорд

Именно “пчелы” стали главной сенсацией первых двух туров в новом сезоне в Англии. Команда на удивление многих показывает хорошие результаты как на выезде, так и дома, причем добывает результат в играх с непростыми соперниками.

Лондонский клуб сперва сыграл дома вничью 2:2 с одним из претендентов на топ-4 Тоттенхэмом, после чего на выезде в другом лондонском дерби шокировал Фулхэм, обыграв соперника со счетом 3:0.

После двух туров Брентфорд занимает четвертое место в турнирной таблице и с такой игрой у “пчел” есть все шансы закрепиться в АПЛ по итогам текущего сезона.

Кристал Пэлас

Середняк АПЛ пока выглядит менее убедительно на старте нового сезона. Даже победа над Шеффилдом Юнайтед в первом туре со счетом 1:0 не дает надежд фанатам надеяться на то, что в будущем клуб может побороться за место выше середины турнирной таблицы.

Во втором туре Кристал Пэлас весьма ожидаемо проиграл Арсеналу, хотя поражение со счетом 0:1 выглядит не так уже плачевно.

Сейчас команда идет на 11-й строчке в турнирной таблице с тремя набранными очками.

Прогноз на матч

В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение домашней команде, которая в двух турах удивила соперников и забила пять голов. Мы же не станем рисковать и не будем ставить чистую победу Брентфорда, а поставим на победу хозяев поля с форой 0, на что букмекер предлагает коэффициент 1.55.

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Коэф.: 1.55
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