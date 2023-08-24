Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.55 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

26 августа в матче 3-го тура английской Премьер-лиги состоится противостояние Брентфорда и Кристал Пэлас. Встреча пройдет на стадионе Гриффин Парк.

Брентфорд

Именно “пчелы” стали главной сенсацией первых двух туров в новом сезоне в Англии. Команда на удивление многих показывает хорошие результаты как на выезде, так и дома, причем добывает результат в играх с непростыми соперниками.

Лондонский клуб сперва сыграл дома вничью 2:2 с одним из претендентов на топ-4 Тоттенхэмом, после чего на выезде в другом лондонском дерби шокировал Фулхэм, обыграв соперника со счетом 3:0.

После двух туров Брентфорд занимает четвертое место в турнирной таблице и с такой игрой у “пчел” есть все шансы закрепиться в АПЛ по итогам текущего сезона.

Кристал Пэлас

Середняк АПЛ пока выглядит менее убедительно на старте нового сезона. Даже победа над Шеффилдом Юнайтед в первом туре со счетом 1:0 не дает надежд фанатам надеяться на то, что в будущем клуб может побороться за место выше середины турнирной таблицы.

Во втором туре Кристал Пэлас весьма ожидаемо проиграл Арсеналу, хотя поражение со счетом 0:1 выглядит не так уже плачевно.

Сейчас команда идет на 11-й строчке в турнирной таблице с тремя набранными очками.

Прогноз на матч

В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение домашней команде, которая в двух турах удивила соперников и забила пять голов. Мы же не станем рисковать и не будем ставить чистую победу Брентфорда, а поставим на победу хозяев поля с форой 0, на что букмекер предлагает коэффициент 1.55.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram