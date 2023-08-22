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Прогноз на матч Брайтон - Вест Хэм 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Брайтон - Вест Хэм 26 августа 2023 года
Брайтон Брайтон
Премьер-лига Англия 26 авг 2023, 12:30 Брайтон - Вест Хэм
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Англия, Brighton, Американ Экспресс Комьюнити
Вест Хэм Вест Хэм
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.75
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26 августа на стадионе “Амекс” в матче третьего тура чемпионата Англии сыграют местный “Брайтон” и лондонский “Вест Хэм”.

Брайтон

Эта команда стала одним из самых больших сюрпризов прошлого сезона, заняв шестое место. Такая позиция позволила скромному клубу пробиться в групповой этап Лиги Европы.

Этим летом Брайтон продал своих ключевых игроков , но на их место были приобретены также сильные футболисты. Один из них форвард “Уотфорда” Жоао Педро.

В первых двух турах Брайтон одержал две победы с одинаковым счетом 4:1 и весьма неожиданно расположился на первом месте турнирной таблицы. Судя по всему, команда решительно настроена бороться за высокие результаты и в новом сезоне.

Вест Хэм

Несмотря на победу в Лиге Конференций, команда полностью провалила прошлый сезон на внутренней арене. Победа в еврокубке позволила молотобойцам пробиться в групповой этап Лиги Европы, что также немного скрасило неудачи выступлений в АПЛ.

Начало нового сезона для лондонцев выдалось выше всех похвал. Сперва они сыграли вничью с Борнмутом, после чего обыграли Челси.

История противостояния

В последних трех встречах Брайтон побеждал Вест Хэм, забивая не менее двух голов. При этом до такой серии была другая серия – из шести ничейных матчей с головами. Последний раз Вест Хэм побеждал Брайтон в далеком 2012 году, когда обе команды играли во втором по силе дивизионе.

Прогноз на матч

Безусловно, в этой игре встречаются примерно равные соперники и будет бой. Есть уверенность, что обе команды забьют, на что и будем ставить с коэффициентом 1.75.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.75
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