Прогноз на матч Борнмут - Челси 17 сентября 2023 года
В пятом туре чемпионата Англии встретятся "Борнмут" и "Челси". Встреча пройдет 17 сентября. В этом противостоянии сойдутся одни из главных неудачников нового сезона.
Борнмут
Довольно ожидаемо хозяева оказались на дне турнирной таблицы с самого начала чемпионата. В четырех стартовых играх нового сезона они не держали ни одной победы и набрали всего два очка. Сейчас команда занимает 16-е место.
При этом рано говорить о том, что "вишни" точно являются кандидатами на вылет из Премьер-лиги. У них были ничейные матчи с "Брентфордом" и "Вест Хэмом", что оставляет надежды для оптимизма среди болельщиков.
Челси
Гости в последнее время в скором времени потеряют статус топ-клуба, так как до него они не дотягивают уже второй сезон подряд. Сейчас “Челси" больше похож на середняка.
Предыдущий сезон у них был неудачным, команда завершила его в середине таблицы и осталась без еврокубков впервые за много лет.
Новый сезон с новым тренером ничего хорошего не принес и команда идет на 12-й строчке турнирной таблицы. Сейчас в их активе четыре очка.
Интересные факты
"Борнмут" не побеждал в последних восьми матчах и пропустил как минимум два гола в последних трех матчах.
Прогноз на матч Борнмут - Челси
"Челси" по данным букмекеров считается фаворитом, но на деле вряд ли является сильнее, чем нынешний “Борнмут”. Я не буду выбирать победителя матча, а поставлю на исход обе команды забьют. На это событие букмекеры установили коэффициент 1.60.
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