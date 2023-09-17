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Прогноз на матч Борнмут - Челси 17 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Борнмут - Челси 17 сентября 2023 года
Борнмут Борнмут
Премьер-лига Англия Сегодня, 09:00 Борнмут - Челси
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- : -
Англия, Bournemouth, Виталити
Челси Челси
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 160
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В пятом туре чемпионата Англии встретятся "Борнмут" и "Челси". Встреча пройдет 17 сентября. В этом противостоянии сойдутся одни из главных неудачников нового сезона.

Борнмут

Довольно ожидаемо хозяева оказались на дне турнирной таблицы с самого начала чемпионата. В четырех стартовых играх нового сезона они не держали ни одной победы и набрали всего два очка. Сейчас команда занимает 16-е место.

При этом рано говорить о том, что "вишни" точно являются кандидатами на вылет из Премьер-лиги. У них были ничейные матчи с "Брентфордом" и "Вест Хэмом", что оставляет надежды для оптимизма среди болельщиков.

Челси

Гости в последнее время в скором времени потеряют статус топ-клуба, так как до него они не дотягивают уже второй сезон подряд. Сейчас “Челси" больше похож на середняка.

Предыдущий сезон у них был неудачным, команда завершила его в середине таблицы и осталась без еврокубков впервые за много лет.

Новый сезон с новым тренером ничего хорошего не принес и команда идет на 12-й строчке турнирной таблицы. Сейчас в их активе четыре очка.

Интересные факты

"Борнмут" не побеждал в последних восьми матчах и пропустил как минимум два гола в последних трех матчах.

Прогноз на матч Борнмут - Челси

"Челси" по данным букмекеров считается фаворитом, но на деле вряд ли является сильнее, чем нынешний “Борнмут”. Я не буду выбирать победителя матча, а поставлю на исход обе команды забьют. На это событие букмекеры установили коэффициент 1.60.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 160
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