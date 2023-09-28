Прогноз на матч Борнмут - Арсенал 30 сентября 2023 года

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В матче седьмого тура английской Премьер Лиги Борнмут будет принимать лондонский Арсенал. Игра состоится на Виталити Стэдиум 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по среднеевропейскому времени.

Борнмут

После нервной концовки минувшего сезона, когда Борнмут с огромным трудом сумел остаться в Премьер Лиге, команда сменила главного тренера. Под руководством испанца Андони Ираиолы игра и результаты клуба выглядят достаточно противоречиво. С одной стороны прогрессируют молодые игроки, такие как Забарный и Керкез, а с другой набранные очки даются команде с большими трудностями.

Борнмут пока не побеждал в новом сезоне в Премьер Лиге. В таблице команда опережает только новичков этого сезона — Лутон, Бернли и Шеффилд Юнайтед. В следующем поединке шансов разжиться очками откровенно мало.

Арсенал

Подопечные Микеля Артеты после хорошего прошлого сезоне, в новом чемпионате стартовали тоже достаточно успешно. «Канониры» забивают во всех без исключения матчах, а победить не сумели лишь дважды (матчи против Фулхэма и Тоттенхэма закончились вничью). Старт в Лиге Чемпионов, куда команда вернулась после длительного отсутствия, получился также отличным. Арсенал уверенно разобрался дома с нидерландским ПСВ Эйндховен.

В этом сезоне команде будет явно сложнее. Если в прошлом году только Арсенал боролся с Ман Сити за чемпионство, то в этом конкурентов точно прибавится. Хорошую игру показывают еще как минимум Ливерпуль и Тоттенхэм.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Борнмут не может победить уже в десяти матчах кряду в Премьер Лиге, а последняя победа была еще в апреле.

Арсенал не знает поражений уже на протяжении десяти матчей во всех турнирах.

Между собой команды сыграли всего 13 раз. Тотальное преимущество Арсенала — лишь две ничьи и одна победа Борнмута.

Прогноз

Арсенал безоговорочный фаворит. Команда Артеты вряд ли позволит себе потерять очки. Моя ставка — победа гостей с форой -1.

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