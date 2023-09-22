EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Болонья - Наполи 24 сентября 2023 года

Прогноз на матч Болонья - Наполи 24 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Болонья - Наполи 24 сентября 2023 года
Болонья Болонья
Серия А Италия 24 сен 2023, 12:00 Болонья - Наполи
-
- : -
Италия, Bologna, Ренато Делл'Ара
Наполи Наполи
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.7
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В воскресенье вечером, в гости к Болонье приедет действующий чемпион Италии Наполи. Встреча пройдет в рамках пятого тура итальянской Серии А. Стартовый свисток, на Стадио Ренато Далл’Ара прозвучит в 18:00 по среднеевропейскому времени.

Болонья

Болонья в чемпионате Италии представляет одноименный город в регионе Эмилия-Романья. Команда 7 раз в своей истории становилась чемпионом страны, а также дважды побеждала в Кубке Италии. Правда, все это — успехи шестидесятилетней давности.

В новейшей истории клуб несколько раз опускался в Серию В, а на высшем уровне похвастаться большими достижениями не может уже давно.

В последние годы Болонья стабильно выступает в Серии А, занимая места в середине таблицы. Команда в борьбе за выживание не учавствует, но и не имеет особых претензий на попадание в еврокубки.

Нынешний сезон команда начала домашним поражением от Милана. Потом результаты немного выровнялись: Болонья победила Кальяри, а матчи с Вероной и Ювентусом свела вничью.

Стоит отметить, конечно, тяжелый календарь на старте. Сначала Милан, затем Ювентус, а теперь в гости едет Наполи.

Наполи

В прошлом сезоне «партенопеи» завоевали третье в своей истории «скудетто», оформив его задолго до завершения чемпионата. Команда под руководством Лучано Спаллетти выглядела превосходно и сметала всех соперников на своем пути.

Перед началом нового сезона, из-за разногласий с руководством, итальянец покинул свой пост, а на смену ему пришел Руди Гарсия. С новым тренером Наполи выглядит пока не так устрашающе. На старте чемпионата команда имеет в активе 7 баллов и занимает пятую строчку в таблице Серии А.

В среду «партенопеи» взяли старт в самом престижном турнире Европы, где в гостях обыграли португальскую Брагу. Наполи не реализовал массу моментов, а на поле, как всегда, выделялся нигерийский форвард Виктор Осимхен. К слову, пока не может набрать оптимальную форму Хвича Кварацхелия, который был одним из лидеров в минувшем сезоне. Грузин не забивает за Наполи уже порядка 20-ти матчей кряду.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Болонья проиграла только один матч из девяти последних в Серии А. Команда довольно успешно выступает дома. Если не учытивать поражение Милану в первом туре, то дома Болонья проигрывала еще в середине февраля (0:1 с Монцей).

Наполи проиграл лишь раз в последних 13-ти выездных матчах на внутренней арене.

В личных встречах гораздо увереннее чувствуют себя именно гости. А в последних пяти очных поединках, непременно было забито хотя бы 2 гола.

Прогноз

По мнению букмекеров, Наполи небольшой фаворит. Если брать во внимание все изложенные выше факты, то интересной выглядит ставка Обе забьют.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.7
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Салернитана - Фрозиноне 22 сентября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 12:30 Прогноз на матч Салернитана - Фрозиноне 22 сентября 2023 года Салернитана Коэф.: 1.58 Фросиноне Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Люнгбю - Вайле 22 сентября 2023 года Суперлига Дания Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Люнгбю - Вайле 22 сентября 2023 года Люнгбю Коэф.: 1.83 Вейле Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Аль-Наср - Аль-Ахли 22 сентября 2023 года Про-лига Саудовская Аравия Сегодня, 14:00 Прогноз на матч Аль-Наср - Аль-Ахли 22 сентября 2023 года Аль-Наср Коэф.: 1.57 Аль-Ахли Джедда Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Штутгарт - Дармштадт 22 сентября 2023 года Бундеслига Германия Сегодня, 14:30 Прогноз на матч Штутгарт - Дармштадт 22 сентября 2023 года Штутгарт Коэф.: 1.616 СК Дармштадт Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Лечче - Дженоа 22 сентября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Лечче - Дженоа 22 сентября 2023 года Лечче Коэф.: 1.71 Дженоа Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:54 Ливерпуль нашел замену Салаху Новости футбола Сегодня, 04:30 Гарри Кейн назвал двух игроков Баварии, которые его удивили Новости футбола Сегодня, 04:00 Оливер Кан может получить работу в Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 03:30 Даже не поздравили: Месси негативно высказался о ПСЖ Новости футбола Сегодня, 03:00 Кроос и Модрич разочарованы своим положением в Реале Новости футбола Сегодня, 02:30 Месси рассказал о самых главных трофеях в своей карьере Новости футбола Сегодня, 02:00 Барселона и Хави договорились о новом контракте Новости футбола Сегодня, 01:30 Клопп установил новый рекорд по числу побед в еврокубках Новости футбола Сегодня, 01:00 Известный тренер объяснил провал Мудрика в Челси Новости футбола Вчера, 23:50 Месси рассказал, чем займется после завершения карьеры футболиста
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Салернитана - Фрозиноне 22 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Люнгбю - Вайле 22 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аль-Наср - Аль-Ахли 22 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Штутгарт - Дармштадт 22 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лечче - Дженоа 22 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бирмингем - КПР 22 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Монако - Ницца 22 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Алавес - Атлетик 22 сентября 2023 года Футбол 23 сен 2023 Прогноз на матч Ливингстон - Селтик 22 сентября 2023 года Футбол 23 сен 2023 Прогноз на матч Милан - Верона 23 сентября 2023 года