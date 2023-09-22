Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.7 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В воскресенье вечером, в гости к Болонье приедет действующий чемпион Италии Наполи. Встреча пройдет в рамках пятого тура итальянской Серии А. Стартовый свисток, на Стадио Ренато Далл’Ара прозвучит в 18:00 по среднеевропейскому времени.

Болонья

Болонья в чемпионате Италии представляет одноименный город в регионе Эмилия-Романья. Команда 7 раз в своей истории становилась чемпионом страны, а также дважды побеждала в Кубке Италии. Правда, все это — успехи шестидесятилетней давности.

В новейшей истории клуб несколько раз опускался в Серию В, а на высшем уровне похвастаться большими достижениями не может уже давно.

В последние годы Болонья стабильно выступает в Серии А, занимая места в середине таблицы. Команда в борьбе за выживание не учавствует, но и не имеет особых претензий на попадание в еврокубки.

Нынешний сезон команда начала домашним поражением от Милана. Потом результаты немного выровнялись: Болонья победила Кальяри, а матчи с Вероной и Ювентусом свела вничью.

Стоит отметить, конечно, тяжелый календарь на старте. Сначала Милан, затем Ювентус, а теперь в гости едет Наполи.

Наполи

В прошлом сезоне «партенопеи» завоевали третье в своей истории «скудетто», оформив его задолго до завершения чемпионата. Команда под руководством Лучано Спаллетти выглядела превосходно и сметала всех соперников на своем пути.

Перед началом нового сезона, из-за разногласий с руководством, итальянец покинул свой пост, а на смену ему пришел Руди Гарсия. С новым тренером Наполи выглядит пока не так устрашающе. На старте чемпионата команда имеет в активе 7 баллов и занимает пятую строчку в таблице Серии А.

В среду «партенопеи» взяли старт в самом престижном турнире Европы, где в гостях обыграли португальскую Брагу. Наполи не реализовал массу моментов, а на поле, как всегда, выделялся нигерийский форвард Виктор Осимхен. К слову, пока не может набрать оптимальную форму Хвича Кварацхелия, который был одним из лидеров в минувшем сезоне. Грузин не забивает за Наполи уже порядка 20-ти матчей кряду.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Болонья проиграла только один матч из девяти последних в Серии А. Команда довольно успешно выступает дома. Если не учытивать поражение Милану в первом туре, то дома Болонья проигрывала еще в середине февраля (0:1 с Монцей).

Наполи проиграл лишь раз в последних 13-ти выездных матчах на внутренней арене.

В личных встречах гораздо увереннее чувствуют себя именно гости. А в последних пяти очных поединках, непременно было забито хотя бы 2 гола.

Прогноз

По мнению букмекеров, Наполи небольшой фаворит. Если брать во внимание все изложенные выше факты, то интересной выглядит ставка Обе забьют.

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