Прогноз на матч Атлетико — Фейенорд 4 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.83 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов Атлетико будет противостоять Фейенорду. Поединок пройдет в рамках группы Е на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде. Начало встречи запланировано на 18:45 по среднеевропейскому времени.

Атлетико

Атлетико начал довольно неплохо новый сезон. Команда стартовала в Лиге Чемпионов с выездной ничьи против итальянского Лацио, а в чемпионате набрала достаточно хороший темп.

Если не считать провального матча с Валенсией, в котором Атлетико потерпел единственное поражение в сезоне, начало сезона можно считать успешным. Стоит отметить, что неплохую форму набрал форвард «матрасников» Альваро Мората. Испанец забил уже 5 голов в 6 матчах Ла Лиги. Подопечные Симеоне занимают четвертую позицию в чемпионате, имея 16 очков в своем активе.

Фейенорд

Фейенорд — клуб с богатой историей, который в списке своих достижений имеет более 30-ти трофеев на внутренней арене. Команда под руководством Арне Слота является действующим чемпионом Нидерландов.

Начало нового сезона выдалось довольно успешным. После двух ничьих на старте Фейенорд добился побед в пяти поединках чемпионата кряду. Среди прочьего и разгром Аякса — 4:0. В семи матчах Эредивизи Фейенорд отправил аж 26 мячей в ворота соперников, но в таблице 4 очка уступает лидеру ПСВ.

В Лиге Чемпионов Фейенорд в Роттердаме обыграл Селтик в рамках первого тура. Думаю, команда поборется за выход в плей-офф.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Атлетико из последних пяти матчей не пропустил лишь в одном.

У Фейенорда серия из шести побед подряд. Общий счет 26:4.

На официальном уровне команды между собой не встречались.

Прогноз

Атлетико несомненно фаворит. Команда Диего Симеоне обязана побеждать, а интересной, на мой взгляд, выглядит ставка Обе забьют.

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