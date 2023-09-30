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Прогноз на матч Аталанта - Ювентус 1 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Аталанта - Ювентус прогноз
Аталанта Аталанта
Серия А Италия 01 окт 2023, 12:00 Аталанта - Ювентус
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Италия, Bergamo, Адзурри д'Италия
Ювентус Ювентус
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.95
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В седьмом туре чемпионата Италии состоится матч между "Аталантой" и “Ювентусом”. Команды сойдутся 1 октября. Если гости добьются победы, то вплотную приблизятся к группе лидеров в турнирной таблице.

"Аталанта"

Недавно команда выровняла свой ход и одержала победы над "Кальяри" и "Вероной" и поднялась на четвертое место турнирной таблицы с 12 очками. Они отстают от лидеров "Интера" и "Милана" на 3 пункта. При этом за “Аталантой” идет группа команд, которая отстает от нее всего на один балл.

Интересно, что "королева провинции" до “Ювентуса” не сыграла ни с одним из фаворитов турнира.

"Ювентус"

Туринская команда после шести туров имеет в своем активе 13 очков и занимает третье место, уступая лидерам всего два пункта.

Прошлый сезон был омрачен тем, что "старую сеньору" лишили 15 очков, но в этом розыгрыше национального первенства “Ювентус” настроен дать бой конкурентам в борьбе за золотые медали. Задача минимум для туринского клуба - выход в Лигу чемпионов, для чего нужно занять место в первой четверке.

Интересные факты и прогноз на матч

"Ювентус" остается непобежденным в 35 из последних 38 матчей против "Аталанты", если учитывать игры во всех турнирах. “Аталанта” играет очень результативно и пробивала тотал 2,5 голов в последниех трех из четырех домашних матчей.

"Аталанта" довольно редко выигрывает у "Ювентуса", а большая часть их очных противостояний завершилась без разгрома и с малым количетвом мячей. Мне кажется, что здесь пройдет ставка на тотал менее 2.5 за 1.95.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.95
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