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Аталанта на Стадио Адзурри д’Италия ждет в гости новичка высшего дивизиона Кальяри. Матч состоится в воскресенье и пройдет в рамках пятого тура итальянской Серии А. Начало встречи запланировано на 15:00 по среднеевропейскому времени.

Аталанта

Клуб из Бергамо под руководством Джан Пьеро Гасперини, приучил своих фанатов к высоким местам и успешным выступлениям в Европе в течении нескольких последних лет. Аталанта трижды подряд брала бронзовые награды в Серии А, а также имеет в своем послужном списке победу в Кубке Италии (сезон 1962/1963).

Стремительный взлет начался именно с назначения нынешнего главного тренера. Команда до этого прозябала либо в Серии В, либо боролась за выживание в сильнейшей лиге чемпионата Италии.

В прошлом сезоне бергамаски пришли к финишу пятыми, что дало право выступать в Лиге Европы. В четверг, на старте этого турнира, Аталанта уверенно одолела польский Ракув со счетом 2:0.

В новом розыграше Серии А, Аталанта пока чередует победы и поражения. Команда победила Сассуоло и Монцу, но уступила в играх с Фиорентиной и скромным Фрозиноне.

Кальяри

Кальяри в середине прошлого века однажды даже становился чемпионом. Но в новейшей истории клуб не может похвастаться подобными успехами, зачастую меняя прописку в лигах.

После вылета в сезоне 2021/2022 на пост главного тренера пригласили именитого Клаудио Раньери, который за несколько лет до этого сенсационно победил с Лестером а английской Премьер Лиге. Под его руководством команда заняла пятое место в Серии В и через плей-офф завоевала право вернуться в элиту.

На старте нового чемпионата «островитянам» пока тяжело даются набраные очки. В актив можно отнести безголевые ничьи с Удинезе и Торино, а в пассиве поражения от Болоньи и Интера.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Аталанта дома побеждает в трех матчах подряд, при чем делает это уверенно (победы с разницей минимум в два гола).

Кальяри пока не праздновал побед в матчах нового сезона, забив при этом всего один гол.

Последние 10 личных встреч непременно имеют своего победителя. 7:3 в пользу команды из Бергамо. При этом все 3 свои победы Кальяри оформил именно в гостях.

К слову, последняя ничья между этими командами была зафиксирована еще в 2013 году.

Прогноз

Безупречный фаворит этого матча — Аталанта. Могу предположить, что в игре будет достаточно голов, поэтому поставлю на Тотал Больше 2.5.

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