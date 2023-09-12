Прогноз на матч Кристал Пэлас не проиграет Коэф.: 1.9 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В следующем туре чемпионата Англии 16 сентября 2023 года состоится матч между "Астон Виллой" и "Кристал Пэлас".

"Астон Вилла"

В конце прошлого сезона эта команда выглядела порой даже лучше, чем лидеры турнирной таблицы. Благодаря успехам во второй части сезона “Астон Вилла” даже сумела попасть в Лигу Конференций.

Новый сезон начался не так ярко. Команда выигрывает у слабых соперников, но в матче с сильными командами ничего интересного не показывает.

В данный момент они занимают 10-е место в таблице с шестью очками после 4-х матчей. Интересно, что за четыре встречи “львы” умудрились пропустить девять мячей, что является одним из худших показателей во всем чемпионате.

“Кристал Пэлас”

Лондонская команда вошла в новый сезон достаточно успешно. Они потерпели лишь одно поражение от "Арсенала" с минимальным счетом. После этого были победные матчи с "Шеффилдом" и “Вулверхэмптоном”. Также была ничья с "Брентфордом".

Сейчас “Кристал Пэлас” занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда в четырех матчах забила лишь пять мячей, но при этом также и пропустила всего четыре раза.

Интересные факты:

В последних 5-и матчах с участием "Астон Виллы" был пробит тотал больше 2,5 мячей. В то же время в трех из последних четырех матчей с участием гостей такой тотал не пробивался.

Прогноз

Букмекеры называют "Астон Виллу" явными фаворитами в этой игре. С этим соглашаться я не стану. Мне кажется, что "Кристал Пэлас" давно зарекомендовал себя как сильный соперник для любой команды. Мне кажется, что гости в этот вечер не проиграют. Буду ставить на победу или ничью "Кристал Пэлас" по коэффициенту 1.90.

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