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Прогноз на матч Арсенал - Фулхэм 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Арсенал - Фулхэм 26 августа 2023 года
Арсенал Арсенал
Премьер-лига Англия 26 авг 2023, 10:00 Арсенал - Фулхэм
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Англия, London, Эмирейтс
Фулхэм Фулхэм
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.83
Париматч 4.70
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В рамках третьего тура Английской Премьер-лиги 2023-2024 года состоится очередное лондонское дерби между "Арсеналом" и "Фулхэмом". Матч пройдет 26 августа на домашней арене “канониров”.

“Арсенал”

Вице-чемпион минувшего розыгрыша Премьер-лиги уверенно себя чувствует и в новом сезоне. Сперва подопечные выиграли у “Манчестер Сити” в матче за Суперкубок Англии, после чего добыли две победы в стартовых турах чемпионата страны.

В первых играх первенства “Арсенал” обыграл "Ноттингем Форест" и "Кристалл Пэлас", хотя оба матча были непростыми, особенно встреча с "орлами".

После двух туров нового сезона “канониры” занимают третье место в турнирной таблице.

“Фулхэм”

Эта лондонская команда новое первенство в Англии начала с победы над "Эвертоном" со счетом 1:0, после чего подопечные Марко Силвы неожиданно потерпели поражение от новичка АПЛ "Брентфорда" со счетом 3:0.

По итогам двух стартовых матчей “Фулхэм” имеет три набранных очка и 13-е место в турнирной таблице.

История противостояний

Между собой команды провели 61 матч и лишь 8 раз “Фулхэм” смог добыть победу. В то время как на счету “Арсенала” 42 тримуфа. Интересно, что в последний раз “Фулхэм” побеждал “канониров” в далеком 2012 году и то на домашней арене. В гостях же этого не случалось никогда в истории.

В прошлом сезоне "пушкари" дважды одолели "Фулхэм" (2:1 и 3:0).

Прогноз на матч

Букмекеры явно выделяют "Арсенал" как фаворита в этой встрече и с этим сложно не согласиться. Мы же будем ставить на исход – тотал матча больше 3 с коэффициентом 1.82.

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Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.83
Париматч 4.70
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Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
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