Прогноз на матч Абердин - ХИК 5 октября 2023 года

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В матче второго тура группового этапа Лиги конференций шотландский Абердин примет на своем поле финский ХИК. Встреча пройдет 5 октября.

Абердин

В первом матче группового этапа третьего по силе клубного турнира Европы шотландцы уступили. На выезде они дали бой недавнему финалисту Лиги Европы Айнтрахту, но не сумел добыть ни одного очка. Встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 2:1.

В целом же Абердин выглядел неплохо и болельщики могут надеяться на то, что их кумиры смогут побороться за первое или второе место в группе.

Для того, чтобы сохранять шансы на выход в плей офф, Абердину нужно обязательно обыгрывать самую слабую команду своего квартета - финский ХИК. Это сделать будет непросто, хотя родные стены должны помочь шотландскому клубу.

ХИК

В первом туре финская команда на своем поле принимала более греческий ПАОК. Встреча выдалась очень непростой для гостевой команды, но они все же смогли зацепиться за победу, выиграв со счетом 3:2.

Финская команда считается главным аутсайдером квартета, но первый матч группового этапа показал, что без боя ХИК сдаваться не собирается.

Скорее всего, в матче с Абердином финны не будут думать об обороне и покажут зрелищный атакующий футбол.

Прогноз на матч

Шотландцам очень важно побеждать в таком матче, потому что остальные две команды группы выше классом. Предположу, что здесь будет забито минимум три мяча. На это событие букмекеры установили довольно высокий коэффициент – 1.77, чем мы и воспользуемся.

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