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Норвич – Уотфорд прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Норвич Сити - Уотфорд прогноз
Норвич Сити Норвич Сити
Чемпионшип Англия 13 фев 2024, 14:45 Норвич Сити - Уотфорд
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Англия, Norwich, Кэрроу Роуд
Уотфорд Уотфорд
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Норвич Сити
Коэф.: 1.65
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Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Норвич – Уотфорд, соперники сыграют между собой в рамках Чемпионшип.

Норвич

«Канарейки» наверняка ставили перед собой цель вернуться в АПЛ, хотя текущее девятое место точно не впечатляет, отставание от топ-6 не существенное, всего два очка. В последнем туре Норвич не сумел обыграть в гостях КПР – 2:2. Команда в целом находится в хорошей форме, так как потерпела всего одно поражение в четырех последних противостояниях. Сейчас Норвичу надо активно набирать очки, только так можно финишировать в зоне плей-офф.

Уотфорд

«Шершни» тоже наверняка ставили перед собой высокие цели перед началом этого сезона Чемпионшип, но сейчас команда занимает 11-ю строчку в дивизионе, отставание от топ-6 составляет шесть очков. В последнем туре Уотфорд уступил на своем поле лидеру Лестеру со счетом 1:2, продолжив серию без поражений до четырех матчей, за этот отрезок удалось набрать всего два очка.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Противостояние первого круга выдалось зрелищным, Норвич вел в гостях уже к 12-й минуте со счетом 2:0, но Уотфорд сравнял счет еще в первом тайме, а потом и вовсе вырвал победу со счетом 3:2.
  • Норвич не проигрывает дома восемь встреч подряд, 5 побед и три ничьи.
  • Уотфорд не проигрывает в 7 встречах кряду на выезде, за этот период было 4 победы и три ничьи.

Норвич – Уотфорд Прогноз

Небольшими фаворитами этой пары котируются хозяева, все логично, так как Норвич в хорошей форме, играет дома, а также находится выше в турнирной таблице. Пусть Уотфорд не в лучшем состоянии, но представляет серьезную опасность. Мы считаем проходимой ставку на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Победа Норвич Сити
Коэф.: 1.65
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