Марокко – Танзания прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

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В матче первого тура группового этапа Кубка Африки команда Марокко сыграет против Танзании. В этом противостоянии первые являются явными фаворитами, однако и номинальные гости могут преподнести сюрприз. Встреча пройдет 17 января 2024 года.

Марокко

В своем последнем матче Марокко играл против Сьерра-Леоне и добыл уверенную победу со счетом 3:1. В последних пяти матчах эта команда ни разу не проиграла, добыв четыре победы и раз сыграв вничью. Примечательно, что марокканские футболисты забивали в каждой из этих встреч.

Марокко считается одним из фаворитов всего турнира, а значит групповой этап команда должна проходить без особых проблем. Уже в первом туре им предстоит сыграть с более слабым соперником, а это прекрасная возможность набрать три очка.

Танзания

В своем последнем матче эта команда потерпела поражение от Египта и теперь ей нужно реабилитироваться перед своими болельщиками. В последних пяти матчах во всех турнирах Танзания добыла лишь одну победу и забила всего два гола, что говорит о слабой игре в атаке.

Танзания не считается претендентом на выход из группы, однако попытаться испортить настроение претендентам на титул они вполне способны.

История противостояния

Между собой команды встречались три раза и дважды победителем выходили футболисты Марокко. Еще одна победа на счету Танзании.

Прогноз на матч Марокко — Танзания

Верю в атакующий потенциал Марокко, в связи с чем буду ставить на то, что в матче будет забито больше двух голов.

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