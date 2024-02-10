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Мальорка – Райо Вальекано прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Мальорка - Райо Вальекано прогноз
Мальорка Мальорка
Ла Лига Испания 11 фев 2024, 10:15 Мальорка - Райо Вальекано
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Испания, Palma, Визит Майорка Эстади
Райо Вальекано Райо Вальекано
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.53
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В рамках 24 тура Ла Лиги свою встречу проведут Мальорка – Райо Вальекано, аргументированный прогноз на это событие подготовлен нашими специалистами.

Мальорка

«Островитяне» в этом сезоне играют привычно скучно, при этом мало побеждают. Команда занимает только 17-ю строчку в примере, отрыв от зоны вылета составляет всего 3 очка. В последнем туре Мальорка по всем статьям уступила в гостях Атлетику из Бильбао со счетом 0:4, так клуб продолжил серию без побед до пяти матчей, набрав всего два очка за этот период. Такой спад можно частично объяснить тем, что Мальорка дошла до полуфинала Кубка Испании, где в первом матче сыграла дома 0:0 против Реал Сосьедада, предстоит еще ответная встреча в логове соперника.

Райо Вальекано

«Великаны» переживают серьезный спад, они набрали всего одно очко в четырех матчах. Команда занимает скромное 14-е место в Примере, отрыв от зоны вылета составляет 7 очков. В последнем туре Райо Вальекано уступил дома не самой грозной в этом сезоне Севилье – 1:2, хотя играли лучше соперника, не заслужив здесь поражения. Клубу важно держаться в середине, не приближаясь к опасной зоне.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге команды расписали боевую ничью – 2:2, Райо Вальекано сравнял счет на 90+12 минуте, благодаря реализованному пенальти Фалькао.
  • Мальорка в этом сезоне Примеры выиграла всего две встречи дома, потерпев столько же поражений, 7 матчей завершились вничью.
  • Райо Вальекано играет на выезде с переменным успехом 4 победы, 4 поражения и четыре ничьи.

Мальорка – Райо Вальекано Прогноз

Нас ожидает противостояние с не самой привлекательной афишей, к тому же команды показывали не лучшие результаты в последних матчах. За счет фактора своей арены, небольшим фаворитом считается Мальорка. Мы считаем, что соперники не порадуют результативным футболом, поэтому берем ставку тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.53
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