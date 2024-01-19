Лидс Юнайтед – Престон Норт Энд прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года
В матче 28-го тура английского Чемпионшипа Лидс на своем поле примет Престон. Команды преследуют разные цели в новом сезоне и в их противостоянии есть явный фаворит. Встреча пройдет 21 января 2024 года.
Лидс Юнайтед
Эта команда по итогам 27-ми туров идет на четвертом месте турнирной таблицы и считается одним из кандидатов на повышение в классе. Напомним, что еще в прошлом сезоне этот коллектив выступал в элите английского сезона.
Сейчас Лидс отстает от второго места на семь баллов и их задача попасть в топ-2, чтобы получить прямую путевку в АПЛ.
В последних пяти матчах Лидс Юнайтед добыл три победы при двух поражениях. Сейчас они на серии из двух викторий подряд.
Престон Норт Энд
Эта команда не считалась претендентом на повышение в классе и пока она оправдывает все ожидания. По итогам 27-ми туров Престон идет на 12-й строчке турнирной таблицы и оторвался от зоны вылета на 16 очков.
Судя по всему, команда так и закончит сезон в середине турнирной таблицы, но главное - что новое первенство она начнет именно в Чемпионшипе.
В последних пяти матчах Престон Норт Энд добыл две победы при двух поражениях.
Личные встречи
В последнем матче Престон Норт Энд взял верх 2:1 благодаря голам Брауна и Миллара.
Прогноз на матч Лидс Юнайтед — Престон Норт Энд
Лидс Юнайтед дома очень сильный и они наверняка хотят взять реванш за поражение в первом круге. Беру их победу.
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