Лидс Юнайтед – Престон Норт Энд прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

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В матче 28-го тура английского Чемпионшипа Лидс на своем поле примет Престон. Команды преследуют разные цели в новом сезоне и в их противостоянии есть явный фаворит. Встреча пройдет 21 января 2024 года.

Лидс Юнайтед

Эта команда по итогам 27-ми туров идет на четвертом месте турнирной таблицы и считается одним из кандидатов на повышение в классе. Напомним, что еще в прошлом сезоне этот коллектив выступал в элите английского сезона.

Сейчас Лидс отстает от второго места на семь баллов и их задача попасть в топ-2, чтобы получить прямую путевку в АПЛ.

В последних пяти матчах Лидс Юнайтед добыл три победы при двух поражениях. Сейчас они на серии из двух викторий подряд.

Престон Норт Энд

Эта команда не считалась претендентом на повышение в классе и пока она оправдывает все ожидания. По итогам 27-ми туров Престон идет на 12-й строчке турнирной таблицы и оторвался от зоны вылета на 16 очков.

Судя по всему, команда так и закончит сезон в середине турнирной таблицы, но главное - что новое первенство она начнет именно в Чемпионшипе.

В последних пяти матчах Престон Норт Энд добыл две победы при двух поражениях.

Личные встречи

В последнем матче Престон Норт Энд взял верх 2:1 благодаря голам Брауна и Миллара.

Прогноз на матч Лидс Юнайтед — Престон Норт Энд

Лидс Юнайтед дома очень сильный и они наверняка хотят взять реванш за поражение в первом круге. Беру их победу.

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