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Лидс – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Лидс - Саутгемптон прогноз Фото: https://sg.news.yahoo.com/ Автор неизвестен
Лидс Лидс
Чемпионшип Англия 26 мая 2024, 10:00 Лидс - Саутгемптон
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Англия, London, Уэмбли
Саутгемптон Саутгемптон
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.75
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
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26 мая определится последний клуб АПЛ на следующий сезон, путевку в элиту на легендарном «Уэмбли» разыграют Лидс – Саутгемптон. Прогноз на матч упомянутых соперников составлен экспертами Dailysports.

Лидс

Большую часть сезона Лидс шел среди лидеров Чемпионшип, команда имела хорошие шансы на прямое попадание в АПЛ. Все решилось на финише, который «павлины» провалили, потерпев три поражения в четырех противостояниях. Отставание от второго Ипсвича в итоге составило 6 очков, клуб стал третьим.

Уже в плей-офф Лидс играл против Норвича, где в гостях расписали нулевую ничью, а дома уверенно выиграли со счетом 4:0. Теперь до цели остался один шаг, однако нужно обыграть сильного и неудобного соперника.

Саутгемптон

«Святые» заняли четвертую строчку в Чемпионшип, шансы на прямое попадание в элиту были, но на финише 3 поражения в четырех противостояниях лишили шансов на второе место.

Уже в плей-офф Саутгемптону пришлось сразиться с Вест Бромвичем, на выезде сыграли 0:0, а на своем поле одержали победу со счетом 3:1. Нельзя не отметить в составе Адама Армстронга, с учетом игр плей-офф на счету нападающего 23 гола и 13 результативных передач. Впереди главный матч сезона, «святые» дважды обыгрывали соперника в чемпионате, но сейчас уровень ответственности будет выше.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В этом сезоне Чемпионшип Лидс проиграл обе очные встречи сопернику – 1:3 в гостях и 1:2 на своем поле.
  • Матчи с участием Саутгемптона в Чемпионшип были самыми результативными, 3,3 гола за игру в среднем.
  • В 25 из 46 игр чемпионата с участием Лидса заходила ставка тотал больше 2,5 голов.

Лидс – Саутгемптон Прогноз

Явного фаворита в этой паре сложно выделить, ведь для обоих соперников попадание в сильнейший английский дивизион не какая-то мечта, а осуществимая цель. Минимальный перевес букмекеры отдают Лидсу, хотя Саутгемптон выиграл обе очные встречи этого сезона. В таком матче любая ошибка будет дорого стоить, мы рискнем сделать ставку на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.75
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100$
БетВиннер 4.65
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