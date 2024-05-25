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Главная Прогнозы Ванкувер ФК – Пасифик ФК прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Ванкувер ФК – Пасифик ФК прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Vancouver FC - Pacific FC прогноз Фото: vancouverfc.canpl.ca / Автор неизвестен
Vancouver FC
Премьер-лига Канада Сегодня, 18:00 Vancouver FC - Pacific FC
-
- : -
Канада,
Pacific FC Pacific FC
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.83
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Один из поединков канадской Премьер-Лиги будет сыгран в воскресенье на арене "Willoughby Community Park Stadium", где местный Ванкувер ФК примет Пасифик. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Ванкувер ФК

"Иглз" достаточно успешно стартовали в текущем розыгрыше Премьер-Лиги и занимают сейчас четвёртое место в турнирной таблице. В 6-ти поединках Ванкувер ФК оформил три победы, проиграв лишь дважды. От идущего на первой строчке Атлетико из Оттавы команда Афшина Готби отстаёт на четыре очка.

В последнем туре Ванкувер ФК проводил выездной матч против Форджа, в котором смог взять три очка, оформив победу со счётом 2:1. В родных стенах подопечные Афшина Готби в трёх встречах набрали семь очков, не проиграв ни разу при двух победах.

Пасифик

"Трезубцы" занимают на текущий момент второе место в турнирной таблице канадской Премьер-Лиги. В шести стартовых поединках розыгрыша Пасифик ФК оформил три победы при двух ничьих и одном поражении. От идущего на первой строчке Атлетико из Оттавы команда Джеймса Мерримана отстаёт на три очка.

В последнем матче Пасифик ФК как раз встречался дома с лидером чемпионата и проиграла Атлетику со счётом 0:1. В целом в крайних четырёх турах Пасифик оформил только одну победы при двух ничьих и одном поражении. На выезде "трезубцы" пока провели один матч, в котором сыграли вничью с Кевалри.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В прошлом сезоне Ванкувер ФК обыграл соперника и дома (3:2) и на выезде (2:1)
  • В трёх последних поединках этих команд сыграла ставка на «Обе забьют»
  • В трёх встречах из четырёх последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Ванкувер ФК – Пасифик ФК прогноз

Букмекеры отдают небольшой перевес Пасифику, оценивая победу гостей коэффициентом 2.16. Считаем, что в этой паре лучше взять «Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.83.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.83
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