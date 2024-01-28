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Лестер – Суонси прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Лестер - Суонси прогноз
Лестер Лестер
Чемпионшип 30 янв 2024, 13:45 Лестер - Суонси
Лестер, Кинг Пауэр
Суонси Суонси
Прогноз на матч Победа Лестер
Коэф.: 1.35
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Лестер на своем поле примет Суонси на своем поле. Игра пройдет во вторник, 30 января, в рамках 29 тура Чемпионшипа. Мы подготовили для вас прогноз на этот матч.

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Лестер

Лестер сейчас является лидером Чемпионшипа. После 28 матчей "лисы" набрали 66 очков и имеют отрыв от второй строчки - семь очков. В предыдущих пяти матчах Лестер одержал три победы, одну ничью и однажды уступил. Что касается предыдущей игры, то они разгромили Бирмингем со счетом 3:0 в рамках Кубка Англии.

Суонси

Команда не демонстрирует стабильных показателей. Два поражения, ничья и две победы - статистика крайних пяти матчей. После 28 туров Суонси занимает 16 строчку и имеет в своем активе 33 очка. В последней игре они разгромно проиграли Борнмуту в рамках Кубка Англии со счетом 0:5.

История очных противостояний

В первом круге Чемпионшипа Лестер победил Суонси со счетом 3:1. В свой актив голы записали - Вестергорд, Фатаву и Ихеаначо. До этого, они последний раз играли еще в 2018 году, тогда матч завершился при ничейном результате 1:1.

Лестер – Суонси Прогноз

Лестер является уверенным лидером Чемпионшипа и фаворитом этой игры. Поэтому моя ставка будет простой - уверенная победа "лис". Не думаю, что Суонси сможет создать каких-то проблем для лидера.

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Прогноз на матч Победа Лестер
Коэф.: 1.35
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