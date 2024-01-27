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Лацио – Наполи прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Лацио - Наполи прогноз
Лацио Лацио
Серия А Италия 28 янв 2024, 12:00 Лацио - Наполи
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Италия, Rome, Олимпико (Рим)
Наполи Наполи
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.58
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В рамках 22 тура Серии А свою встречу проведут Лацио – Наполи, прогноз на матч этих амбициозных клубов составлен нашими аналитиками.

Лацио

Римляне в чемпионате играли слабо на старте сезона, а в дальнейшем не было желаемой стабильности. Сейчас клуб на серии из четырех побед, поэтому делит пятое место перед 22 туром, отставая от первого квартета всего на очко. Лацио еще претендует на Кубок Италии, где пробился в полуфинал. Клуб недавно участвовал и в турнире за национальный суперкубок, где уступил в полуфинале Интеру со счетом 0:3. В последнем туре чемпионата удалось обыграть дома Лечче – 1:0. Предстоящую встречу из-за перебора желтых карточек пропустят Иммобиле и Дзакканьи, а Патрик травмирован.

Наполи

Мало кто сейчас вспоминает, что Наполи действующий чемпион страны, ведь клуб только девятый в чемпионате, хотя отставание от первого квартета составляет всего три очка. В последнем туре команда с трудом одолела дома Салернитану – 2:1, чем прервала серию из трех встреч без побед. Неаполитанцы сумели пробиться в финал Суперкубка Италии, но уступили там Интеру – 0:1, пропустив в концовке. У клуба огромные кадровые потери, не смогут выйти на поле девять игроков, Кварацхелия, Симеоне и Каюсте дисквалифицированы, Осимхен и Ангисса в сборных.

История очных противостояний

Битва первого круга завершилась выездной победой Лацио со счетом 2:1, команды играют с переменным успехом и редко расходятся миром, последняя ничья была еще в 2016-м году.

Лацио – Наполи Прогноз

Нас ожидает битва с громкой афишей, обе команды действующие участники 1/8 финала Лиги Чемпионов, а это весьма солидно. Стоит припомнить и тот факт, что клубы являются прямыми конкурентами, их разделяет всего два очка в турнирной таблице. Если изначально фаворита не было, сейчас коэффициент на Лацио, это объясняется большим количеством кадровых потерь у неаполитанцев. Мы согласны с движением котировок, поставим на успех хозяев с нулевой форой, возможно, зайдет и низовой тотал.

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Коэф.: 1.58
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