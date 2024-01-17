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Кот-д'Ивуар — Нигерия прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года от Оливера Вайта

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Кот-д’Ивуар - Нигерия прогноз
Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар
Кубок африканских наций 18 янв 2024, 12:00 Кот-д’Ивуар - Нигерия
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Международные, Abidjan, Stade Alassane Ouattara
Нигерия Нигерия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 1.5
Коэф.: 1.6
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В рамках второго тура группового этапа Кубка африканских наций состоится поединок между Кот-д'Ивуаром и Нигерией. Встреча пройдет в четверг, 18 января. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени.

Кот-д'Ивуар

Ивуарийцы на текущем Кубке африканских наций выступают в роли хозяев. У команды подобрался неплохой состав и по букмекерским котировкам Кот-д'Ивуар считается одним из главных фаворитов на победу в турнире.

В стартовом поединке команда довольно уверенно сломила сопротивление сборной Гвинеи-Бисау. Точные удары Фофана и Крассо позволили одержать комфортную победу со счетом 2:0. Успех в следующем матче выведет сборную Кот-д'Ивуара досрочно в 1/8 финала.

Нигерия

Нигерийская команда также располагает хорошими исполнителями и имеет достаточно сбалансированный состав. Однако есть у команды и большая потеря. Уже в расположении сборной перед самым стартом турнира травму получил Виктор Бонифасе, который шикарный сезон проводит в составе леверкузенского Байера.

Стартовый матч на турнире сборная Нигерии довольно неожиданно свела вничью. Команде противостояла скромная сборная Экваториальной Гвинеи. В конце первого тайма соперники обменялись голами и разошлись миром, хоть больше шансов победить имели именно нигерийцы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Нигерия не может победить уже в четырех матчах кряду.
  • Ивуарийцы победили в четырех последних матчах, в которых пропустили всего один гол.
  • Соперники с 1994-го года не играли между собой вничью.

Прогноз на матч Кот-д'Ивуар - Нигерия

Нигерийцам отступать некуда, а хозяевам несомненно будут помогать домашние трибуны. Думаю, можем ожидать интересного матча между равными соперниками. Ставку предлагаю сделать на тотал больше 1.5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 1.5
Коэф.: 1.6
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