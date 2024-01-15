Камерун – Гвинея прогноз и ставки на матч 15 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Нет Коэф.: 1.72 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Камеруна сыграет против команды Гвинеи. В этом противостоянии нет ярко выраженного фаворита и тем интересней должен быть матч. Встреча команд пройдет 15 января.

Камерун

В своем последнем матче перед стартом турнира камерунцы играли против Замбии в товарищеской встрече и она завершилась со счетом 1:1. Теперь же Камерун надеется успешно стартовать в первой игре другого важнейшего для них турнира.

Интересно, что Камерун выиграл лишь одну из последних пяти встреч, потерпев при этом два поражения и дважды сыграв вничью. Серия команды не впечатляет и хочется верить, что к следующей игре они подойдут в лучшей форме.

Гвинея

В своем последнем матче перед стартом турнира гвинейская команда обыграла Нигерию со счетом 2:00, что очень порадовало болельщиков.

В последние годы гвинейская сборная выглядит достаточно солидным коллективом, а в последних пяти матчах они добыли три победы при одном поражении. В целом, у них есть все, чтобы навязать борьбу и побороться за выход из группы.

Статистика противостояний

Между собой команды провели 10 матчей и четыре завершились победой Камеруна. У команды Гвинеи всего две победы.

Прогноз на матч Камерун — Гвинея

Гвинея постарается навязать борьбу, но соперник куда сильнее и опытнее. Вероятнее всего, Камерун забьет один гол и удержит минимальную победу. Буду ставить на то, что в матче хотя одна из команд не забьет в ворота соперника.

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