Кальяри – Фиорентна прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.69 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Программа 38 тура Серии А начнется 23 мая, противостоянием Кальяри – Фиорентна. Прогноз на матч упомянутых соперников составлен экспертами Dailysports.

Кальяри

Сардинцы весь сезон пытались сохранить прописку в элите, в итоге команда своего добилась, так как идет 15-й в чемпионате. Отрыв от зоны вылета составляет 3 очка, но при равенстве баллов с Эмполи выше будет Кальяри за счет преимущества в очных противостояниях.

В последнем туре команда одолела в гостях Сассуоло со счетом 2:0, эта победа стала решающей в борьбе за выживание, к тому же удалось прервать серию из пяти матчей без выигрышей. Теперь сардинцы могут играть в последнем туре без всякого давления, ведь удалось справиться с основной задачей.

Фиорентна

В Серии «фиалки» идут восьмыми, выше им не подняться, а отрыв от ближайшего конкурента один балл, при этом есть игра в запасе. Клубу есть смысл защищать свою позицию, так как она дает возможность сыграть в Лиге конференций в следующем сезоне.

А пока главный матч этого сезона для Фиорентины еще впереди, ведь 29 мая придется сыграть в финале Лиги конференций, на кону будет не только трофей, а и пропуск в Лигу Европы. В последнем туре Серии А, команда расписала мировую дома с одним из прямых конкурентов Наполи со счетом 2:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Особой интриги не было в очном противостоянии первого круга, Фиорентина одержала убедительную домашнюю победу со счетом 3:0.

Кальяри не проигрывает на своем поле уже шесть матчей подряд.

Фиалки выиграли на выезде только одну встречу из последних восьми.

Кальяри – Фиорентна Прогноз

Гости более мотивированы, идут выше в турнирной таблице, поэтому букмекеры им и отдают предпочтение. Кальяри даже без мотивации постарается порадовать свою публику, закончив успешно сезон. В таком противостоянии мы считаем рабочей ставку на обмен забитыми мячами.

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