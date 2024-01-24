Иордания – Бахрейн прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 2.18 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Кубок Азии в самом разгаре, такую возможность нельзя упускать любителям ставок, по этой причине мы подготовили свой прогноз на матч Иордания – Бахрейн прогноз на матч которых составлен нашими аналитиками.

Иордания

У Иордании на этом Кубке Азии дела идут хорошо, команда набрала 4 очка в двух встречах, что позволяет лидировать в группе, опережая ближайшего конкурента по дополнительным показателям. В первом туре удалось легко обыграть Малайзию со счетом 4:0, хотя ожидалась сложная битва. Достойно сыграли против Южной Кореи, почти не имея моментов, смогли забить два мяча, соперник играл лучше, но сумел спастись от поражения только в компенсированное время – 2:2.

Бахрейн

Для Бахрейна этот Кубок Азии начался с матча против фаворита группы Южной Кореи, устоять против такого мощного соперника не удалось, поражение со счетом 1:3. Тяжелой выдалась и вторая встреча против Малайзии, где удалось вырвать победу благодаря забитому мячу на 90+5 минуте – 1:0. Сейчас Бахрейн идет третьим в своем квартете, шансы на плей-офф хорошие, но желательно не проигрывать в последнем матче.

История очных противостояний

У соперников немалая история очных противостояний, хотя большинство встреч были товарищескими. Последний раз сборные пересекались в контрольных играх 2021 года, тогда обе встречи выиграла Иордания с одинаковым счетом 2:1.

Прогноз на матч Иордания – Бахрейн

Изначально соперникам давали равные шансы на успех, сейчас коэффициент на Иорданию немного просел. Оба соперника мотивированы и хотят играть в плей-офф. Ожидаем от команд футбола на встречных курсах, неплохо выглядит вариант со ставкой на обмен забитыми мячами.

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