Индия – Узбекистан прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

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Во втором туре группового этапа Кубка Азии сборная Индии сыграет против команды Узбекистана. В первом туре обе сборные не смогли добыть победы и теперь им нужно срочно набирать очки, чтобы включаться в борьбу за выход в плей-офф. Встреча пройдет 18 января 2024 года.

Индия

В первом туре индусам пришлось играть с одними из фаворитов турнира австралийцами. Та встреча прошла в одни ворота и завершилась победой Австралии со счетом 2:0.

Индия не имеет известных футболистов в своем составе и поездка на первенство может стать прекрасным шансом для некоторых игроков проявить себя. В последних пяти матчах во всех турнирах Индия потерпела четыре поражения при одной победе, забив в ворота соперников всего в двух играх.

Узбекистан

На эту сборную многие возлагают большие надежды, однако в первом туре первенстве им победить все же не удалось. В игре со скромной командой Сирии они не смогли распечатать ворота соперника и она завершилась со счетом 0:0.

Теперь же Узбекистану предстоит встреча с еще одним аутсайдером группы и потеря очков в этом противостоянии может сыграть с ними злую шутку.

В последних пяти матчах Узбекистан ни разу не проиграл, добыв три победы.

История противостояния

Между собой команды на международном уровне не встречались.

Прогноз на матч Индия – Узбекистан

Узбекистан обладает более мощной атакой и крепкой обороной. Номинальным хозяевам поля будет крайне сложно прорваться сквозь оборонительные редуты соперников. Буду ставить на то, что в матче будет забито меньше 3 голов.

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