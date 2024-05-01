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Хетафе – Атлетик Бильбао прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Хетафе - Атлетик Бильбао прогноз Фото: laliga.com / Автор неизвестен
Хетафе Хетафе
Ла Лига Испания 03 мая 2024, 15:00 Хетафе - Атлетик Бильбао
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Испания, Getafe, Колизей Альфонсо Перес
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Хетафе не проиграет
Коэф.: 1.73
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Программу 34-го тура испанской Ла Лиги откроет матч на арене "Coliseum", где местный Хетафе примет Атлетик из Бильбао. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Хетафе

"Городские" занимают 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги и ведут погоню за Бетисом, который занимает седьмую строчку, дающую право сыграть в Лиге Конференций. Отставание от "зелёно-белых" составляет шесть очков и сократилось на минувших выходных. Так, Хетафе проводил выездной матч против Альмерии и оформил уверенную победу со счётом 3:1. В тот же момент Бетис допустил потерю очков в дерби с Севильей. Эта победа прервала серию Хетафе без побед, которая насчитывала три поединка (2 ничьи и 1 поражение).

Атлетик Бильбао

"Красно-белые" проводят очень мощный сезон и на текущий момент ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов. По итогам 33-х сыгранных поединков команда Эрнесто Вальверде занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 58 набранных очков. Отставание от мадридского Атлетико составляет уже шесть очков, тогда как Реал Сосьедад, занимающий шестое место, проигрывает баскам уже семь баллов. На минувших выходных баски гостили в Мадриде, где со счётом 2:3 уступили Атлетико. Таким образом выиграть "львы" не могут вот уже в четырёх турах подряд.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге матч в Бильбао завершился со счётом 2:2 и эта ничья стала пятой кряду в этом противостоянии
  • В трёх матчах этих команд из четырёх последних забивали обе команды
  • Из последних 15-ти поединков в этом противостоянии сразу 10-ть матчей завершились вничью
  • Хетафе не проигрывает дома «львам» вот уже в шести матчах, однако и выиграл на этом отрезке только один поединок

Хетафе – Атлетик Бильбао прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество Атлетику, оценивая победу гостей коэффициентом 2.25. При этом «городские» достаточно уверенно смотрятся в родных стенах, проиграв только три матча в текущем сезоне. Предлагаем поставить здесь «Хетафе не проиграет» с коэффициентом 1.73.

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Прогноз на матч Хетафе не проиграет
Коэф.: 1.73
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