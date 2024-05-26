Хартберг – Аустрия прогноз и ставки на матч 28 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Ответный матч финальной стадии плей-офф за путёвку в Лигу Конференций от австрийской Бундеслиги будет сыгран во вторник в Хартберге, где на "Профертиль Арена Хартберг" местная одноимённая команда примет венскую Аустрию. Первый поединок этих команд в столице завершился со счётом 2:1 в пользу Аустрии. Предлагаем прогноз на эту встречу от команды экспертов Dailysports.

Хартберг

Команда Маркуса Шоппа приятно удивила своей игрой в текущем розыгрыше австрийской Бунделиги. Хартберг смог пробиться в чемпионскую группу и вёл борьбу за прямые путёвки в еврокубки. К сожалению, сил зацепиться за третье или четвёртое место команде не хватило.

В 32-х матчах Хартберг набрал 28 очков и по дополнительным показателям проиграл борьбу за четвёртую строчку Рапиду. Ключевыми для Хартберга стали домашние поражения в последних турах от ЛАСКа (1:2) и Зальцбурга (1:5), тогда как подопечные Маркуса Шоппа смогли зацепиться за очки в гостевой встрече с чемпионом Штурмом.

Аустрия

А вот "фиалки", наоборот, разочаровали, ведь не смогли пробиться в чемпионскую группу и ищут возможность сыграть в еврокубках через сито плей-офф. В чемпионате Аустрия финишировала на восьмом месте, набрав в 32-х встречах 29 очков.

В первом противостоянии в рамках плей-офф Лиги Конференций команда Михаэля Виммера на выезде со счётом 2:1 обыграла Вольфсберг. "Фиалки" забили первыми уже на 8-й минуте, однако хозяева смогли отыграться в середине второго тайма. В итоге судьбу путёвки в финал плей-офф решил гол Аустрии на 90+4 минуте.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды обменялись домашними победами в двух первых поединках этого сезона – 3:1 на поле Аустрии и 2:1 дома выиграл Хартберг

Во всех пяти последних поединках этих команд сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

В трёх последних встречах в этом противостоянии забивали обе команды

Хартберг – Аустрия прогноз

Букмекеры больше верят в успех Аустрии и на её победу в основное время дают коэффициент 2.08. Считаем, что команды смогут обменяться голами и наша ставка здесь «Обе забьют» с коэффициентом 1.60.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram