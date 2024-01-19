Фрайбург – Хоффенхайм прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.59 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

20 января свою встречу в рамках 18 тура Бундеслиги свою встречу проведут Фрайбург – Хоффенхайм прогноз на матч которых опубликован на страницах нашего ресурса.

Фрайбург

После первого круга Фрайбург идет седьмым в чемпионате, отставание от топ-6 приемлемое и составляет два очка. В своем первом матче после зимнего перерыва команда расписала нулевую ничью дома против Унион Берлин, хоть и играла лучше соперника. Также клуб продолжает борьбу в Лиге Европы, где сойдется с французским Лансом. Основная задача в чемпионате выглядит очевидной, финишировать в первой шестерке.

Хоффенхайм

«Сине-белым» после каникул сразу пришлось сыграть в гостях против Баварии, устоять против мощного гранда не удалось, поражение со счетом 0:3. В целом клубу уже привычно не хватает стабильности, так как не удается выиграть в трех встречах подряд, за этот период набрали всего один балл. Хоффенхайм идет восьмым в турнирной таблице, отставание от желаемой еврокубковой шестерки составляет три очка. Когда команда ловит кураж, тогда можно увидеть зрелищный футбол и солидные результаты.

История очных противостояний

Соперники обменивались голами в 7 из последних 8 встреч, в первом круге Фрайбург сумел одержать выездную победу со счетом 2:1, хотя мат получился хороший, 41 удар по воротам на двоих.

Прогноз на матч Фрайбург – Хоффенхайм

За счет фактора своей арены Фрайбург небольшой фаворит, причем коэффициент на хозяев падает. У Хоффенхайма три выездных поражения кряду, ходя до этого было три победы и одна ничья. Это будет сложная битва прямых конкурентов, где каждая из команд будет играть на победу. Привлекательной здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами.

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