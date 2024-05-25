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Главная Прогнозы Даллас Маверикс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 27 мая 2024 года

Даллас Маверикс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 27 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвз прогноз Фото с сайта https://www.canishoopus.com/ Автор неизвестен
Даллас Маверикс Даллас Маверикс
НБА Сегодня, 20:00 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвз
Даллас, American Airlines Center
Миннесота Тимбервулвз Миннесота Тимбервулвз
Прогноз на матч Победа Даллас Маверикс
Коэф.: 1.74
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27 мая свою третью встречу серии в финале Запада НБА проведут Даллас Маверикс – Миннесота Тимбервулвз. Прогноз на матч этих соперников составлен экспертами Dailysports.

Даллас Маверикс

В регулярном чемпионате Даллас был только пятым, но от этой команды ждали прорыва в плей-офф. Пока Маверикс выглядят уверенно, команда выбила из борьбы Лос-Анджелес Клипперс 4:2, а потом с таким же счетом прошли Оклахому.

Блестящим выдался старт против Миннесоты, хотя матчи в гостях и были сложными, в обоих случаях удавалось выиграть. В обеих встречах больше 30 очков за игру набирал Лука Дончич, что вполне логично, ведь он и является главной звездой Маверикс. Предстоящую встречу точно пропустят трое игроков, под вопросом и упомянутый Дончич, у него было повреждение.

Миннесота Тимбервулвз

Мало кто ожидал увидеть Миннесоту в финале Запада, даже несмотря на классную игру в регулярном чемпионате. В плей-офф Тимбервулвз достались сильные соперники, но они сначала уничтожили Финикс – 4:0, а потом выбили из борьбы и действующих чемпионов Денвер Наггетс – 4:3.

Старт серии для Миннесоты провальный, хотя куб показывал, что умеет побеждать в ключевых встречах. Нельзя сказать, что команда играла плохо против Далласа, в каких-то случаях не хватило банального везения. Ситуация сложная, но из нее еще можно выбраться.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды провели напряженные встречи, где интрига сохранялась до последнего броска, сначала Даллас выиграл 108:105, а потом 109:108, поэтому Маверикс ведут 2:0 в серии.
  • В этом плей-офф Даллас провел дома шесть встреч, в которых одержал 4 победы.
  • У Миннесоты 5 побед в шести гостевых встречах на этапе стыковых матчей.

Даллас Маверикс – Миннесота Тимбервулвз Прогноз

Небольшим фаворитом здесь идет Даллас, в этой игре много решиться, доведут Маверикс свое преимущество до разгромного, или же Миннесота возобновит интригу. Многое зависит от того, сыграет ли Дончич, все-таки у Далласа есть психологический перевес, мы рискнем поставить на их чистую победу.

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Прогноз на матч Победа Даллас Маверикс
Коэф.: 1.74
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