EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Национальный Банк Египта – Исмаили прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Национальный Банк Египта – Исмаили прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Национальный банк Египта - Исмаили прогноз Фото: facebook.com/Officialismailysc / Автор неизвестен
Национальный банк Египта Национальный банк Египта
Премьер-лига Египет 26 мая 2024, 09:00 Национальный банк Египта - Исмаили
-
- : -
Египет,
Исмаили Исмаили
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.0
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

Один из поединков 25-го тура Египетской Премьер-Лиги будет сыгран в воскресенье в Каире, где на арене "Петроспорт Стэдиум" местный Национальный банк примет Эль-Исмаили. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Национальный банк Египта

"НБЕ" в текущем розыгрыше Египетской Премьер-Лиги пока пасёт задних и ведёт борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. По итогам 24-х сыгранных поединков Национальный банк Египта набрал всего 22 очка, что позволяет команде занимать 14-ю строчку в турнирной таблице. От зоны вылета подопечных Никодимоса Папавасилиу отделяет всего один балл.

Во вторник Национальный банк Египта проводил выездной матч против Керамики Клеопатры, в котором уступил с минимальным счётом 0:1. Перед этим Национальный банк Египта в двух поединках Премьер-Лиги набрал 4 очка, обыграв Аль-Масри (5:2) и сыграв вничью с Фьючером (1:1). В родных стенах команда Никодимоса Папавасилиу в 12-ти встречах оформили только четыре победы, уступив в семи случаях.

Исмаили

Клуб из Александрии благодаря нескольким хорошим результатам смог оторваться от зоны вылета и заметно улучшил свои позиции в плане борьбы за выживание. На текущий момент Исмаили занимает 12-е место в турнирной таблице, имея за спиной 26 набранных очков. От зоны вылета команду отделяет пять баллов. Здесь также стоит отметить, что в подвале таблицы есть клубы, у которых сыграно на один или два матча меньше.

В рамках последнего тура Исмаили принимал на своём поле лидера Пирамидс и уступил со счётом 0:2. Это поражение стало вторым для команды в крайних пяти турах Премьер-Лиги при двух победах на данном отрезке. Что касается выездной статистики, то клуб из Александрии в 15-ти гостевых поединках Премьер-Лиги оформил всего одну победу, проиграв в четырёх случаях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Исмаили обыграл соперника на своём поле со счётом 2:1
  • Только в двух поединках из пяти последних не сыграла ставка на «Обе забьют»
  • Ставка на «Тотал больше 2.5» сыграла в двух встречах из пяти предыдущих в этом противостоянии

Национальный Банк Египта – Исмаили прогноз

Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам, оценивая победу Национального банка коэффициентом 2.62. Считаем, что в таком матче лучше взять «Тотал больше 2.0» с коэффициентом 1.60.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2.0
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори прогноз А-лига Австралия Сегодня, 05:45 Сентрал Коуст Маринерс – Мельбурн Виктори прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Централ Кост Маринерс Коэф.: 1.82 Мельбурн Виктори Рекомендуем 1хБет
Швеция - Чехия прогноз Чемпионат Мира Сегодня, 07:20 Швеция — Чехия прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Швеция Коэф.: 1.92 Чехия Сделать ставку Мелбет
Даниэль Коллинз - Мэдисон Киз прогноз Internationaux de Strasbourg 2024 Сегодня, 08:00 Даниэль Коллинз – Мэдисон Киз прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Даниэль Коллинз Коэф.: 1.58 Мэдисон Киз Сделать ставку Мелбет
Осасуна - Вильярреал прогноз Ла Лига Испания Сегодня, 08:00 Осасуна – Вильярреал прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Осасуна Коэф.: 1.55 Вильярреал Рекомендуем Лайнбет
Полокване Сити - ТС Гэлакси прогноз Премьер-лига ЮАР Сегодня, 09:00 Полокване Сити – ТС Гэлакси прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Полокване Сити Коэф.: 1.4 ТС Гэлакси Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости хоккея Сегодня, 01:36 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка Новости баскетбола Сегодня, 01:22 Плей-офф НБА-2024. Расписание, результаты и турнирная сетка Новости баскетбола Вчера, 17:18 Реал и Панатинаикос сыграют в финале Евролиги 2024. Мадрид в третий раз подряд выходит в финал Новости футбола Вчера, 16:49 Два топ-клуба АПЛ интересуются лидером Кристал Пэлас Новости футбола Вчера, 16:34 Реал Мадрид - Реал Бетис: когда и где смотреть онлайн матч Ла Лиги Новости футбола Вчера, 15:48 Начало новой жизни. Фанаты заметили Клоппа сразу после ухода из Ливерпуля на отдыхе в Испании Новости бокса Вчера, 14:57 Александр Усик подал официальное заявление оставить титул IBF у него Новости футбола Вчера, 14:47 Реал Мадрид – Реал Бетис. Ориентировочные составы и последние новости Новости футбола Вчера, 14:36 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч финала Кубка Англии Новости футбола Вчера, 14:21 Финал Кубка Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Ориентировочные составы и последние новости
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Сентрал Коуст Маринерс – Мельбурн Виктори прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Хоккей Сегодня Швеция — Чехия прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Теннис Сегодня Даниэль Коллинз – Мэдисон Киз прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол Сегодня Осасуна – Вильярреал прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол Сегодня Полокване Сити – ТС Гэлакси прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол Сегодня Морока Свэллоуз – Роял АМ прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол Сегодня Мамелоди Сандаунз – Кейптаун Сити прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол Сегодня Чиппа Юнайтед – Сехухуне прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол Сегодня Кейптаун Спёрс – Кайзер Чифс прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол Сегодня АмаЗулу – Голден Эрроуз прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года