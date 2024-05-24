Национальный Банк Египта – Исмаили прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.0 Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков 25-го тура Египетской Премьер-Лиги будет сыгран в воскресенье в Каире, где на арене "Петроспорт Стэдиум" местный Национальный банк примет Эль-Исмаили. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Национальный банк Египта

"НБЕ" в текущем розыгрыше Египетской Премьер-Лиги пока пасёт задних и ведёт борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. По итогам 24-х сыгранных поединков Национальный банк Египта набрал всего 22 очка, что позволяет команде занимать 14-ю строчку в турнирной таблице. От зоны вылета подопечных Никодимоса Папавасилиу отделяет всего один балл.

Во вторник Национальный банк Египта проводил выездной матч против Керамики Клеопатры, в котором уступил с минимальным счётом 0:1. Перед этим Национальный банк Египта в двух поединках Премьер-Лиги набрал 4 очка, обыграв Аль-Масри (5:2) и сыграв вничью с Фьючером (1:1). В родных стенах команда Никодимоса Папавасилиу в 12-ти встречах оформили только четыре победы, уступив в семи случаях.

Исмаили

Клуб из Александрии благодаря нескольким хорошим результатам смог оторваться от зоны вылета и заметно улучшил свои позиции в плане борьбы за выживание. На текущий момент Исмаили занимает 12-е место в турнирной таблице, имея за спиной 26 набранных очков. От зоны вылета команду отделяет пять баллов. Здесь также стоит отметить, что в подвале таблицы есть клубы, у которых сыграно на один или два матча меньше.

В рамках последнего тура Исмаили принимал на своём поле лидера Пирамидс и уступил со счётом 0:2. Это поражение стало вторым для команды в крайних пяти турах Премьер-Лиги при двух победах на данном отрезке. Что касается выездной статистики, то клуб из Александрии в 15-ти гостевых поединках Премьер-Лиги оформил всего одну победу, проиграв в четырёх случаях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Исмаили обыграл соперника на своём поле со счётом 2:1

Только в двух поединках из пяти последних не сыграла ставка на «Обе забьют»

Ставка на «Тотал больше 2.5» сыграла в двух встречах из пяти предыдущих в этом противостоянии

Национальный Банк Египта – Исмаили прогноз

Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам, оценивая победу Национального банка коэффициентом 2.62. Считаем, что в таком матче лучше взять «Тотал больше 2.0» с коэффициентом 1.60.

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