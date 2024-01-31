Бристоль Сити – Лидс прогноз и ставки на матч 2 февраля 2024
В пятницу, 2 февраля, начинается 30 тур Чемпионшипа. В матче сойдутся Бристоль Сити и Лидс. Игра начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.
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Бристоль Сити
Бристоль Сити идет в середине турнирной таблицы. Сейчас у команды 38 очков после 29 туров Чемпионшипа и занимают 13 место. Последние пять матчей получились довольно неудачными для Бристоль Сити. Команда трижды сыграли вничью, однажды проиграли и одержали одну победу. Однако, эта победа произошла в Кубке Англии, они обыграли Вест Хэм Юнайтед со счетом 1:0.
Лидс
Лидс также сейчас неплохо выступает в Кубке Англии. Однако, что главнее, они имеют неплохие результаты и в Чемпионшипе. Лидс имеет в своем активе 57 очков после 29 туров и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. К слову, у команды, которая занимает второе место, 59 очков. Лидс ведет борьбу за прямое попадание в Премьер-лигу, без плей-офф. В последних матчах они одержали четыре победы и раз сыграли вничью.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В нынешнем сезоне Чемпионшипа Лидс уже обыгрывал Бристоль Сити на своем поле. И игра завершилась со счетом 2:1.
- В пяти очных встречах Лидс ни разу не потерпел поражения, пять побед в пяти матчах.
- Сейчас Лидс имеет беспроигрышную серию, которая длится с первого января 2024 года. Бристоль Сити трижды подряд сыграл вничью.
- Лидс идет на четвертом месте по набранным очкам в выездных матчах Чемпионшипа. Брситоль Сити на 13 месте по выступлениям дома.
Бристоль Сити – Лидс прогноз
По моему мнению, этот матч получится довольно напряженным и обе команды не будут сильно рисковать. Моя ставка на этот матч будет довольно рискованная - тотал меньше двух за 2,65.
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