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Бристоль Сити – Лидс прогноз и ставки на матч 2 февраля 2024

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Бристоль Сити - Лидс прогноз
Бристоль Сити Бристоль Сити
Чемпионшип Англия 02 фев 2024, 15:00 Бристоль Сити - Лидс
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- : -
Англия, Bristol, Ashton Gate
Лидс Лидс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 2.65
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В пятницу, 2 февраля, начинается 30 тур Чемпионшипа. В матче сойдутся Бристоль Сити и Лидс. Игра начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

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Бристоль Сити

Бристоль Сити идет в середине турнирной таблицы. Сейчас у команды 38 очков после 29 туров Чемпионшипа и занимают 13 место. Последние пять матчей получились довольно неудачными для Бристоль Сити. Команда трижды сыграли вничью, однажды проиграли и одержали одну победу. Однако, эта победа произошла в Кубке Англии, они обыграли Вест Хэм Юнайтед со счетом 1:0.

Лидс

Лидс также сейчас неплохо выступает в Кубке Англии. Однако, что главнее, они имеют неплохие результаты и в Чемпионшипе. Лидс имеет в своем активе 57 очков после 29 туров и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. К слову, у команды, которая занимает второе место, 59 очков. Лидс ведет борьбу за прямое попадание в Премьер-лигу, без плей-офф. В последних матчах они одержали четыре победы и раз сыграли вничью.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В нынешнем сезоне Чемпионшипа Лидс уже обыгрывал Бристоль Сити на своем поле. И игра завершилась со счетом 2:1.
  • В пяти очных встречах Лидс ни разу не потерпел поражения, пять побед в пяти матчах.
  • Сейчас Лидс имеет беспроигрышную серию, которая длится с первого января 2024 года. Бристоль Сити трижды подряд сыграл вничью.
  • Лидс идет на четвертом месте по набранным очкам в выездных матчах Чемпионшипа. Брситоль Сити на 13 месте по выступлениям дома.

Бристоль Сити – Лидс прогноз

По моему мнению, этот матч получится довольно напряженным и обе команды не будут сильно рисковать. Моя ставка на этот матч будет довольно рискованная - тотал меньше двух за 2,65.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 2.65
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