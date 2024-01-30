Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.62 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 22-м туре английской Премьер-лиги Вулверхэмптон на домашнем стадионе Молинью сыграет против Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Вулверхэмптон

Команда Гари О'Нила находится в прекрасной форме. “Волки” не проигрывают уже в четырех матчах английской Премьер-лиги подряд: победы над Челси (2:1), Брентфордом (4:1) и Эвертоном, а также ничья против Брайтона (0:0). В 1/16 финала Кубка Англии Вулверхэмптон в дерби справился с Вест Бромвичем (2:0). На команду даже не повлиял отъезд на Кубок Азии лучшего бомбардира Хван Хи Чхана, который в этом сезоне забил 10 мячей. Из команды, которая боролась за выживание, Вулверхэмптон превратился в крепкого середняка.

Манчестер Юнайтед

Ман Юнайтед – самая нестабильная команда сезона в АПЛ. Даже в одном отдельно взятом матче команда Эрика тен Хага способна провести несколько разных по уровню отрезков. Так было и в предыдущем туре АПЛ, когда Манчестер Юнайтед провел отличный первый тайм против Тоттенхэма и вел 2:1, но во втором тайме практически не создавал моментов и все закончилось 2:2. Даже в матче 1/16 финала Кубка Англии против скромного Ньюпорта Ман Юнайтед умудрился упустить преимущество 2:0, но все же выиграл в итоге 4:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Манчестер Юнайтед выиграл у Вулверхэмптона 6 из последних 7 матчей. “Волки” выиграли 1:0 в сезоне-2021/22

В стартовом матче этого сезона Ман Юнайтед выиграл на Олд Траффорд 1:0

Последний раз Вулверхэмптон переиграл Ман Юнайтед на Молинью в 2019 году.

Прогноз на матч Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед

У обоих команд есть достаточно ощутимые проблемы в обороне, поэтому мы делаем ставку, что в этой игре забьют обе.

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