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Главная Прогнозы Бохум – Фортуна Дюссельдорф прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Бохум – Фортуна Дюссельдорф прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Бохум - Фортуна Дюссельдорф прогноз Фото: https://blog.ke.sportpesa.com/ Автор неизвестен
Бохум Бохум
Бундеслига Выбывание/Повышение Германия Сегодня, 14:30 Бохум - Фортуна Дюссельдорф
LIVE - 18 : 47
0 : 1
Германия, Bochum, Воновия Рурштадион
Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф
13’
Христос Цолис
Обзор Коэффициенты Детали матча Составы H2H Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.85
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23 мая свою первую встречу в рамках переходных матчей проведут Бохум – Фортуна Дюссельдорф. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на данное противостояние.

Бохум

Этот сезон Бохум провел в Бундеслиге, перед последним туром клуб шел 14-м в турнирной таблице, чтоб сохранить прописку в элите, достаточно было не проиграть в гостях немотивированному Вердеру. Со своей задачей справиться не удалось, проиграли 1:4, а конкуренты выиграли, в итоге откатились на 16-е место, отстали от Унион Берлина только по дополнительным показателям, причем столичный клуб в своем матче вырвал победу только в компенсированное время.

Теперь придется играть переходные матчи против представителя второй Бундеслиги, соперник непростой, но на кону путевка в Бундеслигу.

Фортуна Дюссельдорф

Неплохо во второй Бундеслиге отыграла Фортуна Дюссельдорф, которая заняла в итоге третье место. Шансов попасть в элиту напрямую было не так много, так как отставание от второй строчки составило 5 очков. Команда завершила чемпионат впечатляющей серией из 14 матчей без поражений.

Отдельно отметим и тот факт, что Фортуна дошла до полуфинала Кубка Германии, где без особых шансов уступила в гостях беспощадному Байеру со счетом 0:4. До элиты остался один шаг, команда в форме, но соперник сложный.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Последние официальные матчи команды провели в сезоне 2020/21, тогда во второй Бундеслиге выиграл Бохум – 5:0 дома и 3:0 в гостях, после этого было две товарищеские встречи, в этих матчах побеждала Фортуна.
  • В этом сезоне у Бохума было 5 побед, 4 поражений и 8 ничьих.
  • Фортуна хорошо играла на выезде в чемпионате, 8 побед, 6 ничьих и три поражения.

Бохум – Фортуна Дюссельдорф Прогноз

В первом матче Бохум небольшой фаворит, все-таки представитель элиты играет на своем поле. Обычно, первые встречи таких переходных матчей получаются осторожными, но эти команды любят атаковать, именно поэтому мы рискнем сделать ставку на тотал больше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.85
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