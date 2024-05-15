Байер Леверкузен – Аугсубург прогноз и ставки на матч 18 мая 2024 года

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В субботу, 18 мая, в матче заключительного 34-го тура Бундеслиги Байер в Леверкузене сыграет против Аугсбурга. Начало матча в 15:30 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Байер Леверкузен

Никогда еще в истории Бундеслиги ни одной команде не удавалось пройти весь сезон без поражений. Байер в 33 матчах лишь 6 раз сыграл вничью и одержал 27 побед, а его безумная серия без поражений во всех турнирах составляет 50 матчей. Очевидно, команда Хаби Алонсо, которая еще в 29-м туре впервые в истории стала чемпионом Германии, хочет остаться непобедимой.

В предыдущем туре Бундеслиги Байер на выезде разгромил Бохум 5:0, играя практически весь матч в большинстве. Перед этим Байер также забил 5 голов за матч, разгромив Айнтрахт 5:1.

Игра против Аугсбурга будет для Байера последней частью подготовки к двум финалам. 22 мая леверкузенцы сыграют за трофей Лиги Европы против Аталанты, а 25 мая сразятся с Кайзерслаутерном в финале Кубка Германии.

Аугсбург

Аугсбург подходит к финишу сезона на высоком для себя десятом месте. Этой команде прогнозировали борьбу за выживание, и на самом старте Аугсбург шел в зоне вылета, но позднее баварцы наладили результаты и несколько туров назад даже были среди претендентов на выход в еврокубки.

В последних 4 матчах Аугсбург не сумел набрать ни одного очка, пропустил 12 голов, а забил лишь 3. Правда, и соперники были очень серьезные: Айнтрахт (1:3), Вердер (0:3), Боруссия Дортмунд (1:5) и Штутгарт (0:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 17-м туре текущего сезона Байер с трудом обыграл Аугсбург 1:0.

В 27 матчах в истории между этими клубами на счету Аугсбурга только 2 победы. И обе эти победы были в минувшем сезоне. Байер выигрывал 18 раз.

Прогноз на матч Байер Леверкузен – Аугсбург

Байер находится в невероятной форме и даже экспериментальным составом впечатляюще играет в атаке. Моя ставка – ТБ3.5

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