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Боруссия Дортмунд – Дармштадт прогноз и ставки на матч 18 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Боруссия Д - СК Дармштадт прогноз Боруссия Дортмунд – Дармштадт прогноз и ставки на матч 18 мая 2024 года
Боруссия Д Боруссия Д
Бундеслига Германия 18 мая 2024, 09:30 Боруссия Д - СК Дармштадт
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Германия, Dortmund, Сигнал Идуна Парк
СК Дармштадт СК Дармштадт
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Индивидуальный тотал Боруссия Д больше 2.5
Коэф.: 1.44
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В субботу, 18 мая, в матче заключительного, 34-го тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд сыграет против Дармштадта. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Боруссия Дортмунд

Боруссия Дортмунд уже не решает никаких задач в Бундеслиге. Команда Эдина Терзича занимает пятое место и уже не поднимется выше, и не опустится ниже. Но нельзя сказать, что этот матч не важен для Боруссии Дортмунд, ведь в последний раз в составе этой команды в домашнем матче сыграет легендарный Марко Ройс. Команда точно захочет подарить ему красивое прощание.

Очевидно, все мысли “желто-черных” сейчас в Лондоне, на стадионе Уэмбли, где они 1 июня сыграют в финале Лиги чемпионов против Реала Мадрид. Так что не стоит удивляться, что в предыдущем туре они экспериментальным составом проиграли более мотивированному Майнцу 0:3. Перед этим дортмундцы разгромили Аугсбург в домашнем матче 5:1.

Дармштадт

Дармштадт уже также не решает никаких турнирных задач в Бундеслиге. Но из-за того, что еще несколько туров назад он лишился даже математических шансов на спасение. “Лилии” занимают с 17 очками занимают последнее место, а отставание от Кельна составляет аж 10 очков.

В трех последних матчах Бундеслиги Дармштадт пропустил 10 голов, а забить так и не сумел. В предыдущем туре он и вовсе проиграл Хоффенхайму со счетом 0:6 в домашнем матче. Всего за этот сезон Дармштадт одержал лишь 3 победы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 17 туре текущего сезона Боруссия Дортмунд разгромила Дармштадт 3:0.
  • Всего эти команды сыграли между собой 10 матчей за всю историю. Дармштадт выиграл 2 раза, а Боруссия Дортмунд – 6.

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Дармштадт

Боруссия обязана не только побеждать в этом матче, но и забивать при этом много мячей. Ставлю на то, что хозяева забьют более 2 голов.

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Прогноз на матч Индивидуальный тотал Боруссия Д больше 2.5
Коэф.: 1.44
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