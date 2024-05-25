Андрей Рублев — Таро Даниэль прогноз и ставки на матч 27 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 32 Коэф.: 1.55 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В рамках первого круга Ролан Гаррос состоится поединок между Андреем Рублевым и японцем Таро Даниэлем. Встреча пройдет в Париже в понедельник, 27 мая. Начало игры запланировано на 12:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Андрей Рублев

Рублев из тех теннисистов, которые находятся в тени более статусных игроков, но могут выстрелить в определенный момент. Интересно, что на турнирах Большого Шлема Андрей ни разу не добирался до полуфинала, поэтому в Париж приедет с целью исправить эту статистику.

В нынешнем сезоне на грунте Рублев полностью провалился в Монте-Карло, Барселоне и Риме. С другой стороны россиянин победил на Мастерсе в Мадриде, обыграв по ходу турнира Карлоса Алькараса.

Таро Даниэль

Японский теннисист американского происхождения никогда не считался классным игроком на серьезном уровне. Его личный рекорд — 58-е место в мировом рейтинге, куда он поднимался в январе этого года.

С тех пор Даниэль порядочно сдал в рейтинге и давненько не пробивался на статусных турнирах дальше первого-второго круга. Есть подозрения, что в Париже Таро тоже не задержится.

Интересные факты и личные встречи

У Рублева всего одно поражение в предыдущих восьми матчах.

Последние пять матчей с участием Даниэля заканчивались в двух сетах.

Соперники добыли по две победы в матчах между собой.

Андрей Рублев — Таро Даниэль Прогноз

Думаю, что Рублев не будет иметь проблем с японцем и спокойно пробьется в следующий раунд. Ставить буду на итоговый тотал геймов меньше 32.

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