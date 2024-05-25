Фенербахче — Олимпиакос прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 154 Коэф.: 1.63 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках финала четырех баскетбольной Евролиги состоится поединок за третье место между турецким Фенербахче и греческим Олимпиакосом. Встреча пройдет в воскресенье, 26 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Фенербахче

С момента успешной четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги против Монако прошло уже более двух недель. Турецкий гранд вырвал победу и путевку в финал четырех в решающем пятом матче, обыграв соперника в овертайме с разницей всего в одно очко. «Канарейки» после этого успели пробиться в полуфинал турецкой Суперлиги, где им предстоит играть против Бешикташа.

В Евролиге пробиться в решающий матч не получилось. Турки провалили заключительную четверть полуфинального матча против Панатинаикоса и уступили в итоге 57:73.

Олимпиакос

Олимпиакос выходит в финал четырех Евролиги уже третий сезон кряду, но снова терпит неудачу. В текущем сезоне, как и год назад, греков остановил мадридский Реал. И если в прошлом году победа в финальном матче досталась испанцам в упорной борьбе, то в полуфинальном поединке нынешнего сезона интриги не было совсем.

После неудачного матча с Реалом греки попробуют взять бронзовые медали Евролиги и сконцентрируются на решающих матчах внутреннего первенства, где наверняка будут решать судьбу титула с Панатинаикосом, который в матче с Реалом определит сильнейшую команду континента.

Интересные факты и личные встречи

Фенербахче в прошлой игре прервал свою пятиматчевую серию побед.

Олимпиакос до матча с Реалом не знал поражений в апреля месяца.

В регулярном сезоне Евролиги команды обменялись домашними победами.

Фенербахче — Олимпиакос Прогноз

Греки считаются небольшим фаворитом, но в целом букмекеры ожидают равного матча. Ставить предлагаю на тотал больше 154 очков.

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