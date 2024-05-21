Аль-Раед – Аль-Ахли прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.66 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В четверг, 23 мая, в матче 34-го тура Про-лиги Саудовской Аравии Аль-Раед дома сыграет против Аль-Ахли. Начало матча в 20:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Аль-Раед

Аль-Раед по сути уже не имеет турнирной мотивации в двух оставшихся турах Про-лиги Саудовской Аравии. Аль-Раед занимает 12-е место, а отрыв от зоны вылета составляет шесть очков. Вряд ли существует вероятность, что это команда понизится в классе.

Окончательно решить вопрос выживания в Про-лиге Аль-Раеду помогли впечатляющие результаты на самом финише сезона. В 10 предыдущих матчах команда Игора Йовичевича потерпела лишь 3 поражения и одержала 4 победы. В последнем туре Аль-Раед переиграл Аль-Вехда 1:0.

Аль-Ахли

Аль-Ахли, который минувший чемпионат неожиданно провел во втором дивизионе, отлично вернулся в элиту саудовского футбола. Команда из Джидды уже практически обеспечила себе третье место. От Аль-Таавуна, который идет четвертым, Аль-Ахли оторвался на шесть очков.

В предыдущем матче Про-лиги Аль-Ахли дома разгромила аутсайдера Абха со счетом 5:1, а перед этим обыграл на выезде Аль-Шабаб (2:1). В пяти последних матчах Аль-Ахли набрал 9 очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 16-м туре текущего сезона Аль-Раед и Аль-Ахли сыграли вничью 0:0.

В 33 матчах против Аль-Ахли Аль-Раед одержал только 6 побед, последняя из которых была в 2020 году.

Прогноз на матч Аль-Раед – Аль-Ахли

Турнирная ситуация уже не будет давить на футболистов, поэтому ожидаю от этого матча много голевых моментов. Моя ставка – забьют обе команды.

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