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АЕК Ларнака – Пафос прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
АЕК Ларнака - Пафос прогноз
АЕК Ларнака АЕК Ларнака
Первый дивизион Кипр 22 янв 2024, 12:00 АЕК Ларнака - Пафос
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Кипр,
Пафос Пафос
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.78
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100%
1хБет 5.00
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Чемпионат Кипра не тот турнир, которому уделяют большое внимание любители футбола и ставок, но в понедельник здесь состоится две встречи, на которые мы предлагаем обратить внимание. Наши эксперты подготовили свой эксклюзивный прогноз на матч АЕК Ларнака – Пафос.

АЕК Ларнака

Этот сезон «гвардейцы» начали тяжело, потеряв на старте немало очков. АЕК сейчас набрал сумасшедший ход, так как не проигрывает в десяти встречах подряд, во всех турнирах, из них 9 игр в чемпионате. В последнем матче клуб одолел Отеллос Атьену в национальном кубке дома со счетом 4:2, что позволило пробиться в четвертьфинал турнира. АЕК идет шестым в чемпионате, отставая от лидера на 9 очков, хотя есть игра в запасе. В последнем туре удалось обыграть на выезде Нео Саламина со счетом 1:0.

Пафос

У Пафоса короткая история существования, в этом году клубу исполнится десять лет. После 19 матчей команда занимает четвертую строчку в чемпионате, отставание от лидера составляет 7 очков, при этом есть одна игра в запасе. В последнем туре клуб одолел на своем поле одного из аутсайдеров Закакиу со счетом 4:0. Упомянутая победа стала третьей в четырех противостояниях.

История очных противостояний

В противостоянии первого круга соперники провели ровный мяч, не порадовав фанатов забитыми мячами – 0:0.

Прогноз на матч АЕК Ларнака – Пафос

Нас ожидает противостояние прямых конкурентов, поэтому результат точно будет на первом месте. Обе команды сейчас в хорошей форме, букмекеры даже не рискнули выделить фаворита этой пары. Поскольку соперники немало забивают, ожидаем футбола на встречных курсах, считаем перспективной ставку на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.78
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100%
1хБет 5.00
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