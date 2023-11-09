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Звезду Милуоки Бакс исключили по ходу матча за "излишние эмоции"

Новости баскетбола Сегодня, 11:47
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Звезду Милуоки Бакс исключили по ходу матча за "излишние эмоции" Звезду Милуоки Бакс исключили по ходу матча за "излишние эмоции"

Звезду Милуоки Янниса Адетокумбо исключили по ходу матча за "излишние эмоции".

Греческий баскетболист совершил данк через Айзейю Стюарта, а затем показал жест "слишком маленький", получил второй технический и был исключен. Это произошло в третьей четверти матча с Детройтом.

После этого случая Детройт смог сделать сильный рывок в счете, но всё равно проиграли этот матч. Милуоки победили со счетом 120:118. Яннис провел на площадке 15 минут, и за это время он набрал 15 очков, девять подборов и пять передач.

Яннис Адетокумбо - греческий профессиональный баскетболист нигерийского происхождения. С ростом 211 см он играет на позиции форварда, но также может играть и на позиции защитника. В сезоне 2015—2016 он проявил себя как основной разыгрывающий Бакс. В сезоне 2016—2017 он вырос до уровня игрока всего поля, лидируя в команде по всем статистическим показателям.

Он стал первым игроком в истории НБА, который вошел в топ-20 лиги по каждому отдельному показателю - очкам, подборам, передачам, перехватам и блокам. Чемпион НБА 2021 года, также MVP финала НБА, двукратный MVP НБА (2019, 2020) и Лучший защитник НБА (2020).

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