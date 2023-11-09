Звезду Милуоки Бакс исключили по ходу матча за "излишние эмоции"

Звезду Милуоки Янниса Адетокумбо исключили по ходу матча за "излишние эмоции".

Греческий баскетболист совершил данк через Айзейю Стюарта, а затем показал жест "слишком маленький", получил второй технический и был исключен. Это произошло в третьей четверти матча с Детройтом.

После этого случая Детройт смог сделать сильный рывок в счете, но всё равно проиграли этот матч. Милуоки победили со счетом 120:118. Яннис провел на площадке 15 минут, и за это время он набрал 15 очков, девять подборов и пять передач.

Giannis Antetokounmpo was ejected for a second technical foul for taunting after he dunked on Isaiah Stewart.



Good or bad tech? 🤔pic.twitter.com/x5GsR77nHR — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 9, 2023

Яннис Адетокумбо - греческий профессиональный баскетболист нигерийского происхождения. С ростом 211 см он играет на позиции форварда, но также может играть и на позиции защитника. В сезоне 2015—2016 он проявил себя как основной разыгрывающий Бакс. В сезоне 2016—2017 он вырос до уровня игрока всего поля, лидируя в команде по всем статистическим показателям.

Он стал первым игроком в истории НБА, который вошел в топ-20 лиги по каждому отдельному показателю - очкам, подборам, передачам, перехватам и блокам. Чемпион НБА 2021 года, также MVP финала НБА, двукратный MVP НБА (2019, 2020) и Лучший защитник НБА (2020).