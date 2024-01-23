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Звездный игрок Филадельфии установил и обновил два рекорда в НБА

Новости баскетбола Сегодня, 14:54
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Звездный игрок Филадельфии установил и обновил два рекорда в НБА Фото: https://twitter.com/JoelEmbiid

Звездный центровой команды Филадельфии 76 Джоэл Эмбиид установил рекорд франшизы, сообщает как сообщает StatMuse.

Команда из Пенсильвании провела матч против Сан-Антонио и смогла оформить победу 133:123. Эмбиид записал на свой счет 70 очков один, из двух, трехочковый и 21, из 23, штрафные, 18 подборов и пять передач за 36:38 на площадке. Таким образом, баскетболист установил рекорд франшизы по количеству набранных очков в одном матче. До этого самым результативным в истории клуба был Уилт Чемберлен, который в декабре 1967 года записал на свой счет 68 очков за матч.

Также, этот матч стал самым результативным для Джоэля Эмбиида. До этого, его максимальным показателем было 59 очков в игре. Кроме этого, он всего второй в истории баскетболист НБА, который набрал 65+ очков, 15+ подборов и 5+ передач в одной игре. Последний раз такое удавалось только Майклу Джордану, он в мартовском матче 1990-го года против Кливленда записал в свой актив - 69+18+6.

Эмбиид проводит свой восьмой сезон на уровне НБА. С 2016 года в составе "76ерс" он шесть раз выходил в плей-офф. Камерунец - шестикратный участник Матча всех звезд НБА. По итогам регулярного чемпионата 2022/23 впервые в карьере был признан самым ценным игроком лиги (MVP).

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