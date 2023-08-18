Звездный 34-летний английский футболист завершил карьеру

Звездный 34-летний английский футболист Тео Уолкотт объявил о завершении карьеры.

Последним местом работы бывшего игрока “Арсенала” и сборной Англии стал “Саутгемптон”. Именно в этом клубе он начинал свою профессиональную карьеру.

В своих социальных сетях Уолкотт написал трогательное сообщение по случаю ухода из большого футбола.

«Первый момент, когда я надел футбольные бутсы в возрасте 10 лет, стал началом особого путешествия для меня. От игр в парке с друзьями до выступлений на крупнейших стадионах перед огромными толпами людей по всему миру", - написал он.

Футболист также выразил благодарность за невероятную поддержку, которую он получал на протяжении всего времени своей карьеры. Он также добавил, что имел возможность разделить футбольное поле с множеством замечательных игроков и оставил себе огромное количество незабываемых воспоминаний.

Уолкотт отметил, что хотя он получил предложение продолжать играть, он чувствует, что будет правильным завершить свою карьеру там, где он начал её, и повесить бутсы на гвоздь.