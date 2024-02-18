Звездная теннисистка требует 10 миллионов долларов от компании-производителя пищевых добавок

Симона Халеп, бывшая первая ракетка мира в теннисе, решила подать в суд на канадскую компанию Quantum Nutrition, которая производит пищевые добавки. Румынская спортсменка считает, что применение этих препаратов связанно с ее 4-летней дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил.

Халеп требует более 10 млн долларов компенсации за предполагаемый ущерб. Роксадустат, найденный в ее допинг-пробе на US Open 2022, является запрещенным препаратом, который увеличивает уровень гемоглобина и способствует выработке эритроцитов, повышая выносливость.

Румынка утверждает, что принимала добавки от Quantum во время турнира, но информация о роксадустате отсутствовала на этикетке. Она также утверждает, что никогда не употребляла запрещенные вещества, и обвиняет компанию в небрежности и нанесении ущерба ее карьере и репутации. Помимо материального ущерба, она также требует компенсацию за моральный вред.