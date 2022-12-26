Звезда сборной Нидерландов хочет перейти в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо хочет перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист провел успешные переговоры с манкунианцами. Впрочем, в английском клубе пока не приняли решение по трансферу игрока, так как за него требуют 55-60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Гакпо провел за ПСВ 24 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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