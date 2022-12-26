"МЮ" нацелился на защитника "Байера"

“Манчестер Юнайтед” намерен подписать защитника немецкого “Байера” Джереми Фримпонга.

Как сообщает GiveMeSport, англичане на данный момент являются главными претендентами на подписание 22-летнего нидерландца.

Источник заверяет, что переход футболиста состоится уже в январе.

Кроме “МЮ” на защитника претендует “Вест Хэм”.

В этом сезоне Фримпонг провел за “Байер” 21 матч, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи.