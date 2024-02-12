Звезда Реал Сосьедада продлил контракт с клубом
Новости футбола Сегодня, 04:59
Getty Images
Реал Сосьедада официально объявил о продлении контракта со своим звездным нападающим Такефусой Кубо.
Новый контракт 22-летнего японца с клубом из Сан-Себастьяна рассчитан до лета 2029 года, тогда как предыдущее его соглашение истекало двумя годами ранее.
Ранее сообщалось, что о возвращении Кубо раздумывает Реал Мадрид, которому Кубо принадлежал с 2019 по 2022 год. Мадридцы отдавали его в аренду Хетафе, Вильярреалу и Мальорке, но так и не предоставили шанса проявить себя на Сантьяго Бернабеу.
В текущем сезоне на счету Кубо 6 голов и 4 ассиста в 27 матчах во всех турнирах.
Напомним, Реал Сосьедад пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов. где в среду, 14 февраля, сыграет против ПСЖ.
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