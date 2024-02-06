Звезда Филадельфии перенес операцию на мениске. Есть надежда на возвращение в плей-офф

Звезда команды НБА Филадельфии Джоэл Эмбиид перенес операцию на мениске, сообщает NBA Buzz.

Сообщается, что во вторник, 6 февраля, он перенес операцию на левом мениске. Примерно через четыре недели баскетболист пройдет повторное обследование. Есть надежда, что Эмбиид сможет вернуться в плей-офф НБА 2024 года.

Напомним, что Эмбиид травмировал левое колено в матче против Голден Стейт. К слову, в 2021 году у него были проблемы с мениском правого колена, а в сезоне-2016/17 он перенес операцию на левом мениске.

Таким образом, MVP лиги не сможет претендовать на индивидуальные награду по итогам нынешнего сезона, ведь не сможет сыграть не менее 65 матчей. В этом сезоне он провел лишь 34 матча, в среднем набирая 35,3 очка, 11,3 подбора и 5,7 передачи.

Инсайдер Шеймс Чарания сообщает, что в Филадельфии надеются на то, что Эмбиид таки сможет вернуться еще в этом сезоне. Максимум он пропустит один или два месяца.